بريطانيا تعدل قانون استرداد القطع الأثرية المسروقة لبلدها الأصلية.. ولكن بشرط

(MENAFN
- Youm7) قامت المملكة المتحدة بتعديل قانون الاسترداد مع الحفاظ على شرط أن تسعى المتاحف للحصول على موافقة الحكومة على عمليات الإرجاع الدولية للقطع الأثرية، وفقا لما نشره موقع " artnews".
أعطى القانون، الذي تم طرحه لأول مرة في سبتمبر 2022، مزيدًا من السلطة لأمناء المتاحف الوطنية الكبرى لإعادة القطع الأثرية، ومنحهم القدرة على الحصول على موافقات لإعادة تلك القطع إلى الوطن لأسباب "أخلاقية" - حتى في الحالات التي كانت فيها سياسات المتحف الخاصة قد تأثرت سابقًا ومنعتهم من القيام بذلك.
ينص القانون على أنه لن يتعين على الأمناء الحصول على موافقة لجنة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة على الإطلاق، تحد الإضافة الأخيرة من مقدار الفسحة التي تتمتع بها المتاحف العامة في معالجة عائدات بعض القطع التي تخضع لمطالبات الاسترداد من بلدان أخرى.
في رسالة موجهة إلى رئيس مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة أورلاندو فريزر، تم تقديمها علنًا في 2 فبراير، قال وزير وكالة الفنون والتراث في المملكة المتحدة، اللورد باركنسون، إن الفرع "سيستبعد" عمليات النقل الدولية لقطع المتحف في دعاوى الاسترداد من التنفيذ، بموجب حكمين متميزين في قانون الجمعيات الخيرية لعام 2022.
قال باركنسون، إن الحكومة ستظل تطلب من المتاحف الحصول على الموافقات في حالات معينة للحفاظ على "ضمان" أن أمناء المتحف "اتخذوا الإجراءات القانونية الواجبة"، في مطالبات الاسترداد، حتى بالنسبة للعناصر منخفضة القيمة، وينص القانون على أن مستويات القيمة تعتمد على دخل المؤسسة الخيرية الفردية.
وأعرب باركنسون عن هدفه الحفاظ على عملية الموافقة مع لجنة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة سليمة، بحجة أن النظام الحالي يسمح للمتاحف والمعارض الوطنية بالبقاء متماشية مع سياساتها الخاصة، وجاء في الرسالة: "إن إزالة هذه الرقابة لن يكون مناسبًا في حالات الاسترداد".
لعقود من الزمن، أرجع مسؤولو المؤسسات الوطنية فى إنجلترا وويلز تلك العوائق القانونية إلى إعادة القطع الأثرية من مجموعاتهم الدائمة، ومن بين هذه المؤسسات المتحف البريطانى، الذى واجه ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة للاستجابة لطلبات دول مثل اليونان ونيجيريا لإعادة قطع مثل قطع بنين البرونزية ورخام البارثينون.
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