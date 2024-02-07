بريطانيا تعدل قانون استرداد القطع الأثرية المسروقة لبلدها الأصلية.. ولكن بشرط

MENAFN - Youm7) قامت المملكة المتحدة بتعديل قانون الاسترداد مع الحفاظ على شرط أن تسعى المتاحف للحصول على موافقة الحكومة على عمليات الإرجاع الدولية للقطع الأثرية، وفقا لما نشره موقع " artnews".

أعطى القانون، الذي تم طرحه لأول مرة في سبتمبر 2022، مزيدًا من السلطة لأمناء المتاحف الوطنية الكبرى لإعادة القطع الأثرية، ومنحهم القدرة على الحصول على موافقات لإعادة تلك القطع إلى الوطن لأسباب "أخلاقية" - حتى في الحالات التي كانت فيها سياسات المتحف الخاصة قد تأثرت سابقًا ومنعتهم من القيام بذلك.

ينص القانون على أنه لن يتعين على الأمناء الحصول على موافقة لجنة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة على الإطلاق، تحد الإضافة الأخيرة من مقدار الفسحة التي تتمتع بها المتاحف العامة في معالجة عائدات بعض القطع التي تخضع لمطالبات الاسترداد من بلدان أخرى.

في رسالة موجهة إلى رئيس مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة أورلاندو فريزر، تم تقديمها علنًا في 2 فبراير، قال وزير وكالة الفنون والتراث في المملكة المتحدة، اللورد باركنسون، إن الفرع "سيستبعد" عمليات النقل الدولية لقطع المتحف في دعاوى الاسترداد من التنفيذ، بموجب حكمين متميزين في قانون الجمعيات الخيرية لعام 2022.

قال باركنسون، إن الحكومة ستظل تطلب من المتاحف الحصول على الموافقات في حالات معينة للحفاظ على "ضمان" أن أمناء المتحف "اتخذوا الإجراءات القانونية الواجبة"، في مطالبات الاسترداد، حتى بالنسبة للعناصر منخفضة القيمة، وينص القانون على أن مستويات القيمة تعتمد على دخل المؤسسة الخيرية الفردية.

وأعرب باركنسون عن هدفه الحفاظ على عملية الموافقة مع لجنة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة سليمة، بحجة أن النظام الحالي يسمح للمتاحف والمعارض الوطنية بالبقاء متماشية مع سياساتها الخاصة، وجاء في الرسالة: "إن إزالة هذه الرقابة لن يكون مناسبًا في حالات الاسترداد".

لعقود من الزمن، أرجع مسؤولو المؤسسات الوطنية فى إنجلترا وويلز تلك العوائق القانونية إلى إعادة القطع الأثرية من مجموعاتهم الدائمة، ومن بين هذه المؤسسات المتحف البريطانى، الذى واجه ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة للاستجابة لطلبات دول مثل اليونان ونيجيريا لإعادة قطع مثل قطع بنين البرونزية ورخام البارثينون.







