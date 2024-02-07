بيعت بـ 300 مليون دولار.. ماذا تعرف عن لوحة متى تتزوجين؟ لـبول جوجان

MENAFN - Youm7) استطاع الرسام الفرنسي بول جوجان أن يتميز في رسم لوحاته الفنية، حيث رغب في اكتشاف المنابع الأولى للإبداع، ولذلك قضى فترة من حياته في بريطانيا برفقة جماعة من أصدقائه أطلق عليهم اسم "مدرسة جسر أفين" والذين نشأت معها الحركة التركيبية، حتى التقى بعدها بصديقه الرسالم فان جوخ بالجنوب الفرنسى، وذلك خلال الفترة من 1886 م، وحتى 1891، إلى أن استقر بعدها فى بولينيزيا وتأثر به أتباع المدرسة الوحوشية.

ومن أبرز أعمال الرسام الفرنسى بول جوجان، لوحة "متى تتزوجين؟" والذي رسمت منذ حوالي 130 عام، وبيعت في مثل هذا اليوم 7 فبراير 2015 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، لتصبح حينها أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

وقد أنجز الرسام الفرنسى العالمى الراحل بول جوجان لوحة "متى تتزوجين؟" التى ظلت لسنوات اللوحة الأغلى في العالم في تاهيتى التى سافر إليها لأول مرة عام 1889 في رحلته التى شملت عدة مناطق في المستعمرات الفرنسية بالمحيط الهادى غير أن استقراره فى تاهيتى لبعض الوقت جعله ينتج أعمالا فنية مختلفة تتناول الثقافة المحلية في هذا البلد.

وتظهر لوحة متى تتزوجين؟ التى رسمها جوجان سنة 1892 امرأتان من تاهيتي وسط مشهد من الطبيعة بالألوان الزيتية وعلى وجهيهما انطباعان متسائلان، ويرجع الفضل فى جعل جوجان يرسم تلك اللوحة، إلى أنه تشاجر مع زوجته بسبب عدم شعبية أعماله الفنية، فقرر أن يسافر إلى "تاهينى" ورسم هناك اللوحة الفنية، وحسب ما أكد نانسى مول كاتب قصة حياة جوجان، فإنه كان يصور الناس خلال أعماله وهم فى حالة من الحب والغناء والاستمتاع، وكانهم يعيشون من أجل ذلك فقط، إلى جانب تسليط الضوء على ثقافة جزيرة تاهيتى التى أغفلها المجتمع الدولي.

ولد بول جوجان فى باريس عام 1858 من أب فرنسى وأم من بيرو، ثم رحل والداه إلى بيرو بسبب المناخ السياسى فى تلك الفترة وتوفى والده وجوجان ابن ثلاثة أعوام فعاش هو ووالدته وأخته لمدة أربع سنوات فى بيت خاله ثم عاد إلى فرنسا فى عمر السبع سنوات غير أن هذه الفترة التى عاشها فى البيرو أثرت فى فنه فيما بعد.