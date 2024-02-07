بيعت بـ 300 مليون دولار.. ماذا تعرف عن لوحة متى تتزوجين؟ لـبول جوجان

(MENAFN
- Youm7) استطاع الرسام الفرنسي بول جوجان أن يتميز في رسم لوحاته الفنية، حيث رغب في اكتشاف المنابع الأولى للإبداع، ولذلك قضى فترة من حياته في بريطانيا برفقة جماعة من أصدقائه أطلق عليهم اسم "مدرسة جسر أفين" والذين نشأت معها الحركة التركيبية، حتى التقى بعدها بصديقه الرسالم فان جوخ بالجنوب الفرنسى، وذلك خلال الفترة من 1886 م، وحتى 1891، إلى أن استقر بعدها فى بولينيزيا وتأثر به أتباع المدرسة الوحوشية.
ومن أبرز أعمال الرسام الفرنسى بول جوجان، لوحة "متى تتزوجين؟" والذي رسمت منذ حوالي 130 عام، وبيعت في مثل هذا اليوم 7 فبراير 2015 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، لتصبح حينها أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
وقد أنجز الرسام الفرنسى العالمى الراحل بول جوجان لوحة "متى تتزوجين؟" التى ظلت لسنوات اللوحة الأغلى في العالم في تاهيتى التى سافر إليها لأول مرة عام 1889 في رحلته التى شملت عدة مناطق في المستعمرات الفرنسية بالمحيط الهادى غير أن استقراره فى تاهيتى لبعض الوقت جعله ينتج أعمالا فنية مختلفة تتناول الثقافة المحلية في هذا البلد.
وتظهر لوحة متى تتزوجين؟ التى رسمها جوجان سنة 1892 امرأتان من تاهيتي وسط مشهد من الطبيعة بالألوان الزيتية وعلى وجهيهما انطباعان متسائلان، ويرجع الفضل فى جعل جوجان يرسم تلك اللوحة، إلى أنه تشاجر مع زوجته بسبب عدم شعبية أعماله الفنية، فقرر أن يسافر إلى "تاهينى" ورسم هناك اللوحة الفنية، وحسب ما أكد نانسى مول كاتب قصة حياة جوجان، فإنه كان يصور الناس خلال أعماله وهم فى حالة من الحب والغناء والاستمتاع، وكانهم يعيشون من أجل ذلك فقط، إلى جانب تسليط الضوء على ثقافة جزيرة تاهيتى التى أغفلها المجتمع الدولي.
ولد بول جوجان فى باريس عام 1858 من أب فرنسى وأم من بيرو، ثم رحل والداه إلى بيرو بسبب المناخ السياسى فى تلك الفترة وتوفى والده وجوجان ابن ثلاثة أعوام فعاش هو ووالدته وأخته لمدة أربع سنوات فى بيت خاله ثم عاد إلى فرنسا فى عمر السبع سنوات غير أن هذه الفترة التى عاشها فى البيرو أثرت فى فنه فيما بعد.
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