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مجال الفضاء أيضا فى خطر.. مختبر الدفع النفاث لناسا يسرح 8% من قوته العاملة

2/7/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) أدت مشكلات الميزانية مختبر الدفع النفاث (JPL)، وهو المركز الرئيسي لاستكشاف الكواكب بالروبوتات التابع لناس ، إلى تقليل قوته العاملة بنحو 8%، وتؤثر التخفيضات على ما يقرب من 530 موظفًا و40 متعاقد.



وفقا لما ذكره موقع "space"، قال مسؤولو مختبر الدفع النفاث في بيان اليوم: "ستحدث التأثيرات في كل من المجالات التقنية ومجالات الدعم في المختبر"، مضيفين "هذه تعديلات مؤلمة ولكنها ضرورية ستمكننا من الالتزام بمخصصات ميزانيتنا مع مواصلة عملنا المهم لناسا وأمتنا."



يتم تمويل مختبر الدفع النفاث، الذي يقع شمال لوس أنجلوس مباشرةً، اتحاديًا ولكن يديره معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ويقود المركز العديد من المشاريع العلمية الضخمة التابعة لوكالة ناسا، مثل مهمات المركبة الفضائية Curiosity وPerseverance على المريخ.



تعد إحدى المهام الرئيسية لـ Perseverance هي جمع العينات وتخزينها مؤقتًا للعودة المستقبلية إلى الأرض.



ويعد مختبر الدفع النفاث القوة الدافعة وراء هذه الحملة الطموحة لإعادة عينات المريخ (MSR)، والتي تهدف إلى رفع مستوى البحث عن الحياة على الكوكب الأحمر إلى مستويات جديدة ومثيرة.



تضخمت الميزانية المتوقعة لـ MSR مؤخرًا، ففي العام الماضي، قدرت لجنة مراجعة مستقلة أن الحملة ستكلف في نهاية المطاف ما بين 8 مليارات إلى 11 مليار دولار إذا انطلقت بحلول عام 2030 كما هو مخطط لها.



وقد أثارت هذه الأرقام انزعاج بعض أعضاء الكونجرس، الذين سعوا إلى كبح جماح تكاليف MSR، على سبيل المثال، خصص مجلس الشيوخ 300 مليون دولار فقط لـ MSR في مشروع قانون الاعتمادات للعام المالي 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 63% عن التمويل الممنوح في عام 2023.



وأعرب مدير ناسا بيل نيلسون عن أسفه لتسريح العمال في مختبر الدفع النفاث، لكنه أكد على أنها ضرورية، نظرًا لحالة الميزانية.












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