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Openai تطبق تقنية العلامة المائية فى صور الذكاء الاصطناعى

2/7/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة OpenAI أنها ستضيف علامة مائية إلى البيانات الوصفية للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) والتي تم إنشاؤها بواسطة اداة DALL-E 3، وفقاً لموقع gadgets 360.



وذكرت الشركة أنها ستستخدم الآن المعيار الفني المفتوح المعتمد من قبل التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة ( C2PA)، ويضف المعلومات التي تفيد بأن الصورة قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، واسم أداة الذكاء الاصطناعي، واسم التطبيق المستخدم لإنشاء الصورة في بياناته الوصفية، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة Meta أن شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى اعتماد معيار مشترك لمساعدة أدوات الكشف في تحديد محتوى الذكاء الاصطناعي وتصنيفه على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.



وكشفت OpenAI في منشور لها عن هذه الخطوة، بالإضافة إلى التفاصيل الفنية حولها، وقالت إن الصور التي تم إنشاؤها باستخدام ChatGPT على عميل الويب وواجهة برمجة التطبيقات (API)، التي تستخدم نموذج DALL-E 3، ستحتوي الآن على بيانات وصفية جديدة وفقًا لمعيار C2PA، سيتم طرح عملية العلامة المائية نفسها على تطبيق ChatGPT بحلول 12 فبراير، ومعيار C2PA عبارة عن تقنية محددة للعلامة المائية تضيف ختمًا على الصورة نفسها وتضمين المعلومات داخل الصورة أيضًا، ونتيجة لذلك، يمكن رؤية رمز CR في الجزء العلوي الأيسر من الصورة ويمكن التحقق من النسخة التفصيلية في البيانات الوصفية الخاصة بها.



من خلال البيانات الوصفية، يمكن للمستخدمين التحقق من أصول الصورة، بما في ذلك المعلومات حول نموذج الذكاء الاصطناعي والتطبيق المستخدم لإنشائها، وفي الأمثلة التي شاركتها OpenAI، تعرض البيانات الوصفية ملخصًا للمحتوى يقول: "تم إنشاء هذه الصورة باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي"، وتظهر علامة تبويب منفصلة للعملية ما إذا تم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أو عميل الويب أو ChatGPT، بالإضافة إلى إظهار نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي، وفقًا للشركة، فإن إضافة البيانات الوصفية قد يؤدي إلى زيادة حجم الصورة قليلاً، ولكن لن يكون هناك أي تأثير على الجودة.



على الرغم من أن هذا يجعل الصورة أكثر أمانًا من مجرد علامة مرئية، إلا أنه لا تزال هناك طرق لتجاوزها، أبرز OpenAI أن العديد من منصات الوسائط الاجتماعية تزيل البيانات الوصفية من الصورة التي تم تحميلها، كما أن التقاط لقطة شاشة للصورة سيؤدي إلى إزالتها أيضًا، لذلك، قد لا تكون هذه الطريقة كافية لتحديد ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها بالفعل بواسطة DALL-E 3 أو نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.












MENAFN07022024000132011024ID1107824085

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