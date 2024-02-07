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المملكة المتحدة تستثمر 100 مليون جنيه إسترلينى فى بحث وتنظيم الذكاء الاصطناعى

2/7/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) تستثمر حكومة المملكة المتحدة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير والتنظيم في مجال الذكاء الاصطناع ، في أول رد رسمي لها على
الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها في مارس 2023.



وعلى النقيض من قانون الذكاء الاصطناعي الشامل في الاتحاد الأوروبي، فإن إعلان المملكة المتحدة يدعم بشكل أكبر نهج الكتاب الأبيض "المؤيد للابتكار".



وبهدف وضع قواعد يمكن أن تكون "أكثر مرونة" من تلك الخاصة بالدول المنافسة، أكدت الحكومة مرة أخرى أنها "لن تتسرع في التشريع"، وبدلا من ذلك سوف تحتفظ بنهج قائم على السياق يعمل على تمكين الهيئات التنظيمية من معالجة المخاطر المحتملة.



ولهذا السبب، تتعهد المملكة المتحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لإعداد الهيئات التنظيمية وصقل مهاراتها لتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا، سيتعين على الهيئات التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك Ofcom وهيئة المنافسة والأسواق، نشر نهجها الفردي بحلول 30 أبريل.



وقال ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا: "من خلال اتباع نهج رشيق خاص بقطاعات معينة، بدأنا في السيطرة على المخاطر على الفور، وهو ما يمهد بدوره الطريق أمام المملكة المتحدة لتصبح واحدة من أولى الدول في العالم التي تجني فوائد الذكاء الاصطناعي بأمان".



وفي إشارة إلى تركيز الحكومة الواضح على دعم الذكاء الاصطناعي المحلي بدلاً من وضع القواعد، فإن القدر الأكبر من التمويل سيذهب نحو البحث والتطوير.



وعلى وجه التحديد، سيتم دعم 90 مليون جنيه إسترليني لإطلاق تسعة مراكز بحثية في جميع أنحاء البلاد لزيادة الاستفادة من فوائد التكنولوجيا وضمان نشر الذكاء الاصطناعي "المسؤول".




وسيركز مبلغ مليوني جنيه إسترليني آخر مقدم من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية (AHRC) على "كيف يبدو الذكاء الاصطناعي المسؤول" في قطاعات مثل التعليم والصناعات الإبداعية.



سيتم تخصيص حوالي 19 مليون جنيه إسترليني لـ 21 مشروعًا تسعى إلى تسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.



تكنولوجيا الكم الوصيف للاستثمار


وفي الوقت نفسه، تستثمر المملكة المتحدة أيضًا 45 مليون جنيه إسترليني في التقنيات الكمومية، وخاصةً استهداف الأجهزة والتطبيقات في مجال الرعاية الصحية والنقل.



تم تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني لتطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية، في حين يهدف المبلغ المتبقي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني إلى دمج الكم في القطاع العام في مشاريع تتراوح من تحسين شبكات الطاقة إلى علاج الاضطرابات العصبية.



يعد التمويل جزءًا من استراتيجية الكم للبلاد، والتي تعهدت بإجمالي 2.5 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2024 و2034.




ومن جانبه، تعهد برنامج Quantum Technologies الرائد التابع للاتحاد الأوروبي بمبلغ مليار يورو حتى عام 2028.



ومن المتوقع المزيد من الاستثمار من خلال الإعلان الأوروبي بشأن تقنيات الكم، عبارة عن تعاون بين 11 دولة عضو تسعى إلى تحويل أوروبا إلى "وادي الكم" في العالم.
















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