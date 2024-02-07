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دراسة: ارتفاع هجمات تبديل الوجه بتقنية Deepfake بنسبة 704%

2/7/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت هجمات "تبديل الوجه" بتقنية Deepfake بنسبة 704% من النصف الأول إلى النصف الثاني من عام 2023، وفقًا لبحث جديد.



وأرجع المحللون في شركة iProov، وهي شركة بريطانية للقياسات الحيوية، هذه الزيادة إلى تزايد إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتطورة.



نظرًا لقدرتها على معالجة السمات الرئيسية لصورة أو مقطع فيديو، يصعب اكتشاف عمليات تبديل الوجه التي يتم إجراؤها باستخدام GenAI.



كما أنها سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة، لإنشاء مقايضة وجه مقنعة، كل ما تحتاجه هو برنامج جاهز للاستخدام، يتم بعد ذلك تغذية المخرجات المعالجة أو الاصطناعية إلى كاميرا افتراضية وفقا لما أوردته TheNextWeb.



وقال الدكتور أندرو نيويل، كبير المسؤولين العلميين في iProov: "لقد كان هناك انتشار في أدوات تبديل الوجه، مما يجعل من السهل جدًا إنشاء وحقن عمليات تبديل الوجه باستخدام القليل جدًا من المعرفة التقنية".



"تنتشر المعرفة بهذه الأدوات بسرعة من خلال منتديات تبادل المعلومات، إلى جانب تقنيات تجاوز العديد من الدفاعات الموجودة."



إخفاء جرائم التزييف العميق


تعد SwapFace وDeepFaceLive من أكثر الأدوات شيوعًا بالنسبة للممثلين السيئين، وفقًا لـ iProov.



غالبًا ما يجمعها المهاجمون مع المحاكيات - التي تحاكي جهاز المستخدم، مثل الهاتف المحمول - إلى جانب طرق أخرى لمعالجة البيانات الوصفية.



باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمحتالين إخفاء أدلة الكاميرات الافتراضية، مما يجعل من الصعب اكتشاف عمليات تبديل الوجه.



وسرعان ما استغل محتالو الهوية هذه الثغرة الأمنية. من النصف الأول إلى النصف الثاني من العام الماضي، ارتفع استخدام وسائط التزييف العميق إلى جانب انتحال البيانات الوصفية بنسبة 672%.



وفي الفترة نفسها، كانت هناك زيادة بنسبة 353% في عدد الجهات التهديدية التي تستخدم برامج المحاكاة.



التعاون آخذ في الارتفاع أيضًا، ومن بين المجموعات التي حددها محللو iProov، تم إنشاء ما يقرب من نصفها (47%) في عام 2023.



مقايضة الوجه في العناوين الرئيسية


يأتي بحث iProov بعد أيام فقط من واحدة من أكبر عمليات الاحتيال العميق في التاريخ.



تم خداع عاملة مالية في هونج كونج لتحويل 200 مليون دولار هونج كونج (23.8 مليون يورو) إلى محتالين تظاهروا بأنهم زملائها في مكالمة فيديو، وفقًا للشرطة الصينية بخلاف الضحية، كان كل شخص في المكالمة بمثابة استجمام رقمي لموظف حقيقي.



وقال نيويل: "على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك، فمن المحتمل أن هذا الهجوم استخدم تقنية تبديل الوجه، والتي توفر لممثلي التهديد مستوى عالٍ جدًا من التحكم في مقطع الفيديو المزيف العميق الناتج، بالإضافة إلى تقنيات الحقن لجعله يبدو كما لو كان الفيديو موجودًا على كما لو كانت من كاميرا حقيقية."














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