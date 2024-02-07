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أمازون تسرح مئات الموظفين فى وحدات الصيدلة والطب

2/7/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Youm7) في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل عملياتها وإعادة تخصيص الموارد، أكدت شركة أمازو إيقاف مئات الوظائف داخل أقسام الصيدلة وOne Medical، حيث كشف نيل ليندسي، رئيس خدمات أمازون الصحية، عن المشكلة في مذكرة للموظفين، مشيرًا إلى التزام الشركة المستمر بتعزيز تجارب العملاء والابتكار، وفقاً لموقع indiatoday.



أقرت Lindsay بأن جهود إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إنهاء عدة مئات من الأدوار في One Medical وAmazon Pharmacy، في حين تم الإبلاغ عن هذه التخفيضات في وقت سابق من قبل Business Insider، كانت مذكرة Lindsay بمثابة التأكيد الرسمي الذي يسبق إعلان الشركة المخطط له.



ويأتي تخفيض القوى العاملة في أمازون وسط اتجاه أوسع لتبسيط العمليات، والذي شهد خسارة الشركة لأكثر من 27000 وظيفة بين أواخر عام 2022 ومنتصف عام 2023، ويسعى الرئيس التنفيذي آندي جاسي بنشاط إلى اتخاذ تدابير لخفض التكاليف، ولا سيما استهداف المشاريع الجديدة ضمن محفظة الشركة.



تحدث بريان أولسافسكي، المدير المالي لشركة أمازون، عن النهج الحذر الذي تتبعه الشركة لتوسيع عدد الموظفين خلال مكالمة مع المراسلين بعد أرباح الربع الرابع، مما يشير إلى التركيز المستمر على الكفاءة وتعظيم الإنتاجية.



يأتي قرار تقليص المناصب داخل أقسام الصيدلة وقسم الطب في أعقاب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تقوم بها أمازون والتي تهدف إلى تعزيز وجودها في قطاع الرعاية الصحية، واستحوذت أمازون على شركة One Medical مقابل ما يقرب من 3.9 مليار دولار في يوليو 2022، مما يمثل إحدى أكبر صفقاتها حتى الآن في قطاع الرعاية الصحية، وكانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع نطاق تواجدها في مجال الرعاية الصحية، والتي تضمنت أيضًا الاستحواذ على PillPack في عام 2018 وإطلاق خدمة العيادة الصحية الافتراضية، وعلى الرغم من تخفيض القوى العاملة، أكدت ليندساي على التزام أمازون بعروض الرعاية الصحية، مشيرة إلى "الزخم القوي للغاية وتعليقات العملاء الإيجابية".



إلى جانب ذلك، يقال إن أمازون تطلب أيضًا من المديرين تعيين تقييمات أداء أقل للموظفين الذين يفشلون في الالتزام بسياسة العودة إلى المكتب (RTO)، وتزعم التقارير أن عملاق التجارة الإلكترونية قد اتخذ خطوة جذرية من خلال منع العروض الترويجية لأولئك الذين لا يستوفون معايير الحضور الصارمة في المكاتب.



وفقًا للتقارير، يشك بعض موظفي أمازون في أن سياسة الشركة الصارمة غير المعتادة للعودة إلى المكتب هي جزء من استراتيجية أكبر تشبه خطة "الفصل الهادئ"، ويشير السرد إلى أن أمازون تعمل عن عمد على خلق ظروف صعبة للموظفين، وتشجيعهم على المغادرة طوعًا، مما يساعد الشركة في نهاية المطاف على خفض التكاليف دون مواجهة رد فعل عنيف من الإنهاء التام.












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