أمازون تسرح مئات الموظفين فى وحدات الصيدلة والطب

(MENAFN
- Youm7) في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل عملياتها وإعادة تخصيص الموارد، أكدت شركة أمازو إيقاف مئات الوظائف داخل أقسام الصيدلة وOne Medical، حيث كشف نيل ليندسي، رئيس خدمات أمازون الصحية، عن المشكلة في مذكرة للموظفين، مشيرًا إلى التزام الشركة المستمر بتعزيز تجارب العملاء والابتكار، وفقاً لموقع indiatoday.
أقرت Lindsay بأن جهود إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إنهاء عدة مئات من الأدوار في One Medical وAmazon Pharmacy، في حين تم الإبلاغ عن هذه التخفيضات في وقت سابق من قبل Business Insider، كانت مذكرة Lindsay بمثابة التأكيد الرسمي الذي يسبق إعلان الشركة المخطط له.
ويأتي تخفيض القوى العاملة في أمازون وسط اتجاه أوسع لتبسيط العمليات، والذي شهد خسارة الشركة لأكثر من 27000 وظيفة بين أواخر عام 2022 ومنتصف عام 2023، ويسعى الرئيس التنفيذي آندي جاسي بنشاط إلى اتخاذ تدابير لخفض التكاليف، ولا سيما استهداف المشاريع الجديدة ضمن محفظة الشركة.
تحدث بريان أولسافسكي، المدير المالي لشركة أمازون، عن النهج الحذر الذي تتبعه الشركة لتوسيع عدد الموظفين خلال مكالمة مع المراسلين بعد أرباح الربع الرابع، مما يشير إلى التركيز المستمر على الكفاءة وتعظيم الإنتاجية.
يأتي قرار تقليص المناصب داخل أقسام الصيدلة وقسم الطب في أعقاب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تقوم بها أمازون والتي تهدف إلى تعزيز وجودها في قطاع الرعاية الصحية، واستحوذت أمازون على شركة One Medical مقابل ما يقرب من 3.9 مليار دولار في يوليو 2022، مما يمثل إحدى أكبر صفقاتها حتى الآن في قطاع الرعاية الصحية، وكانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع نطاق تواجدها في مجال الرعاية الصحية، والتي تضمنت أيضًا الاستحواذ على PillPack في عام 2018 وإطلاق خدمة العيادة الصحية الافتراضية، وعلى الرغم من تخفيض القوى العاملة، أكدت ليندساي على التزام أمازون بعروض الرعاية الصحية، مشيرة إلى "الزخم القوي للغاية وتعليقات العملاء الإيجابية".
إلى جانب ذلك، يقال إن أمازون تطلب أيضًا من المديرين تعيين تقييمات أداء أقل للموظفين الذين يفشلون في الالتزام بسياسة العودة إلى المكتب (RTO)، وتزعم التقارير أن عملاق التجارة الإلكترونية قد اتخذ خطوة جذرية من خلال منع العروض الترويجية لأولئك الذين لا يستوفون معايير الحضور الصارمة في المكاتب.
وفقًا للتقارير، يشك بعض موظفي أمازون في أن سياسة الشركة الصارمة غير المعتادة للعودة إلى المكتب هي جزء من استراتيجية أكبر تشبه خطة "الفصل الهادئ"، ويشير السرد إلى أن أمازون تعمل عن عمد على خلق ظروف صعبة للموظفين، وتشجيعهم على المغادرة طوعًا، مما يساعد الشركة في نهاية المطاف على خفض التكاليف دون مواجهة رد فعل عنيف من الإنهاء التام.
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