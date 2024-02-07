وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/7/2024 2:33:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.
وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية الوزير عبدالله اليحيا بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة، عقب ذلك بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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