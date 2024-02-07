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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا - جريدة الوطن السعودية

2/7/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس، تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

MENAFN07022024000089011017ID1107824080

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