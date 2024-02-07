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كارلسون يقابل بوتين في موسكو وأمريكيون يطالبون بالقبض عليه وماسك يتدخل - جريدة الوطن السعودية

2/7/2024 2:33:50 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قد أجرى حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء، في حين ظهرت مطالبات من أمريكيين بالقبض على كارلسون على خلفية ذهابه إلى موسكو وإجراء لقاء مع بوتين.
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال الصحفيين ما إذا كانت مقابلة كارلسون مع بوتين قد أجريت بالفعل، حيث أكد بيسكوف ذلك قائلا: "نعم، بإمكاني أن أؤكد ذلك"، مشيرا إلى أن "كل ما ينشر بشأن مقابلة بوتين وكارلسون على شبكة الإنترنت هي أخبار مزيفة، والحديث هنا عن تزييف مطلق بالكامل".
وعندما طلب من بيسكوف الحديث عن انطباعات الرئيس عن الحوار مع كارلسون، قال بيسكوف إن الصحفيين أنفسهم ستتاح لهم الفرصة لتقييم ذلك عند نشر المقابلة. وقال: "سيتم نشر الحوار فور إعداده، وحينها ستتاح لكم الفرصة لتكوين انطباعاتكم الخاصة".
وقد نشر تاكر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسبه، فإنه سيجري مقابلة لأن الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
البيض الأبيض يحاول تعطيل المقابلة
في الوقت نفسه، حاول البيت الأبيض، بحسب كارلسون، مرتين تعطيل المقابلة، فيما نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير هذا التصريح.
وبعد ساعة من نشر كارلسون لرسالة الفيديو، بلغ عدد المشاهدات 5.2 مليون، ويبلغ هذا الرقم الآن 64 مليونا.
ومن المرجح أن ينشر الإعلامي تاكر كارلسون مقابلته مع الرئيس الروسي غدا الخميس 8 فبراير، كما أفادت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر. وقد وصل الصحفي إلى روسيا أواخر الأسبوع الماضي، وأكد أنه سيجري مقابلة مع بوتين، وشدد على أنه دفع تكاليف الرحلة بنفسه، واستغرق الإعداد لها عدة أشهر. وبحسب البيانات الأولية، فإن المقابلة تستغرق ساعتين، وقد رفض البيت الأبيض الأمريكي التعليق على رحلة الصحفي الأمريكي.
ماسك يتدخل
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى حبس المطالبين بالقبض على الصحفي تاكر كارلسون لإجرائه حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعلق ماسك على منشور لأحد المستخدمين، إيان تشونغ، على موقع التواصل الاجتماعي X المملوك له بقوله: "أوقفوا من يطالبون باعتقاله"، حيث كتب إن السياسيين وممثلي وسائل الإعلام يطالبون باعتقال كارلسون بسبب رحلته إلى روسيا.
وقال تشونغ إنه إذا لم يكن تاكر كارلسون حذرا، "فقد يصبح جوليان أسانج الجديد، فهناك الكثير من الدعوات من جانب السياسيين ووسائل الإعلام الرسمية التي تطالب باعتقاله بسبب زيارته إلى روسيا. هذه المخلوقات انتقامية ولا شيء آخر".

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