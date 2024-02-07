Thursday, 08 February 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي بتقني حقل

2/7/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت الكلية التقنية بمحافظة حقل اليوم، بوابة القبول المباشر لطلبات الراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات "تقنية الدعم الفني للحاسب" و "تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم" لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للفصل التدريبي الثالث من العام 1445هـ. وأوضح عميد الكلية المهندس سمير هوساوي، بأن القبول المباشر مستمر حتى اكتمال المقاعد الشاغرة، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط .
قبل طلب الالتحاق المباشر.

MENAFN07022024000089011017ID1107824078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث