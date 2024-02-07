فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي بتقني حقل

(MENAFN
- Al Watan) افتتحت الكلية التقنية بمحافظة حقل اليوم، بوابة القبول المباشر لطلبات الراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات "تقنية الدعم الفني للحاسب" و "تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم" لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للفصل التدريبي الثالث من العام 1445هـ. وأوضح عميد الكلية المهندس سمير هوساوي، بأن القبول المباشر مستمر حتى اكتمال المقاعد الشاغرة، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط .
قبل طلب الالتحاق المباشر.
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