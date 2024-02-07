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تنبيه من حالة مطرية على محافظات مكة

2/7/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة محافظات العاصمة المقدسة، وجدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، وخليص، وبحره، والجموم، وتربة، ورنية، والمويه.
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ بمشيئة الله من اليوم إلى يوم السبت. من جهتها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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