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الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية على معظم المناطق

2/7/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الدوادمي وشقراء وعفيف والقويعية والمجمعة وثادق والغاط والزلفي، ومناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الرياض العاصمة والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية ومرات ورماح والدرعية وحريملاء والخرج والحريق وضرما وحوطة بني تميم، ومنطقتي الشرقية وحائل.
وبينت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة والليث والقنفذة ورابغ وخليص وبحرة والجموم وتربة ورنية والمويه، ومناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

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