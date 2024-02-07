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نائب أمير مكة يتابع تنفيذ مشاريع محافظة رنية

2/7/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الأربعاء، بزيارة محافظة رنية.
ورأس الأمير سعود بن مشعل اجتماع المجلس المحلي في محافظة رنية، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 17 مشروعا.
وشملت المشاريع المنجزة: مشاريع المياه المحلاة، ازدواجية طريق الخرمة - رنية - بيشة المرحلة الأولى، إنشاء خزان للمياه كخزن استراتيجي بسعة 10 آلاف متر مكعب، إيجاد فرع لجامعة الطائف، إنشاء مبنى للكلية الجامعية بالمحافظة بنين وبنات، تحويل المعهد الصناعي الثانوي إلى كلية للتقنية، إنشاء مبنى البلدية مع الكراج والمستودع مرحلة أولى، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، سفلتة وأرصفة وإنارة)، فيما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها: درء أخطار السيول وتصريف المياه، تسمية وترقيم الشوارع، إعادة تأهيل الشوارع، تحسين وتجميل المداخل، إنشاء ساحات مشاة ومظلات، سفلتة مخطط الوزران، سفلتة مخطط الجدر الشرقي برنية، مشروع استكمال ازدواجية طريق بيشة - رنية لمرحلة الثانية.
عقب ذلك، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددا من أهالي المحافظة واستمع

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