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إطلاق خدمة تبرّع بأمان لتعزيز حوكمة جمع التبرعات

2/7/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق خدمة "تبرّع بأمان" التي تمكن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات الأهلية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات، وتمكن المتبرع من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرعات؛ وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.
وأفاد بأن إطلاق هذه الخدمة يهدف إلى تعزيز حوكمة جمع التبرعات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن حقوق المتبرعين والمستفيدين، ويحمي منظمات القطاع والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية.
ودعا المركز المنظمات غير الربحية التقيد بما ورد في التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات، مؤكدًا ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، والامتثال بوضع رمز الاستجابة
السريعة لترخيص جمع التبرعات، كما حث المركز المواطنين والمقيمين على أهمية التحقق للتبرع لجهة مرخصة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال زيارة صفحة "تبرّع بأمان" للتحقق من سريان تراخيص التبرعات ومعرفة معلومات تفصيلية عن المنظمة والترخيص.
وأشار إلى أن إطلاق خدمة "تبرّع بأمان" يأتي محققًا للشروط الواردة في المادة 15 من التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، ومستكملًا لهذه التعليمات التي نشرها المركز سابقًا في الصحيفة الرسمية بتاريخ 8 شوال 1444هـ، معلنًا بدء العمل وفقًا لها، وضرورة الالتزام بها منذ تاريخ نشرها بالصحيفة الرسمية.

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