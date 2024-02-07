حسين عموتة.. من هو المغربي الذي قاد النشامى إلى إنجاز تاريخي؟



وقبل ذلك، استطاع عموتة أن يحقق إنجازا آخر، حيث وصل بـ"رفاق موسى التعمري" لأول مرة إلى المربع الذهبي في تاريخ البطولة الآسيوية، إثر تجاوز عقبة طاجيكستان بهدف نظيف في دور الربع نهائي.



وعن تأهل "النشامى" للنهائي الحلم، قال عموتة في تصريحات صحفية: "أنا سعيد، أسعد مدرب في القارة أو ربما في العالم، لأنه يوم تاريخي بالنسبة لنا، وأنا دائماً أؤمن أنه (الإنجاز) عمل جماعي".







وأضاف: "كل الشكر والتقدير للاعبين الذين قدّموا مستوى عالٍ. الخصم لم يكن سهلاً لكننا آمنا أن لدينا حظوظاً.. تسجيل هدفين أمام كوريا الجنوبية ليس بالأمر السهل"، بحسب وكالة فرانس برس.



وعن أهمية هذا الإنجاز مقارنةً بالألقاب التي حققها سابقاً، قال: "كل الإنجازات مهمّة لأنها تأتي دائماً بالصعوبة والعمل الجاد والضغط. أظن أن إنجاز اليوم ممتاز باعتبار أنه قاريّ، لكن أظن أن الأهم في كل الإنجازات هو أن تحصد المجهود الذي قمت به أنت والمجموعة".



مسيرة مميزة





ولد عموتة في 24 أكتوبر 1969 بمدينة الخميسات في المغرب، وذلك قبل أن يبدأ مسيرته الرياضية مع نادي اتحاد الخميسات عام 1988.



بلغ الأردن المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الصاعق على كوريا الجنوبية 2-0، الثلاثاء، على استاد أحمد بن علي في الدوحة

وبعدها انضم إلى نادي الفتح الرياضي، وقضى معه 6 سنوات، وتمكن وقتها من الفوز ببطولة الدوري المغربي مرتين في عامي 1993 و1994.



كما حقق لقب هداف الدوري المغربي مع نادي الفتح الرياضي سنة 1994. ثم انتقل النجم المغربي إلى نادي السد القطري عام 1997، حيث توج معه بلقب بالدوري وبكأس الأمير وكأس ولي العهد.



وتمكن عموتة في ذلك الموسم من تحقيق لقب هداف الدوري.



وفي عام 1992 شارك مع المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية.



وبدأ عموتة مسيرته التدريبية بتدريب ناشئي نادي اتحاد الخميسات سنة 2003.



وفي 2011، أصبح المدير الرياضي لنادي السد القطري، قبل أن يتم تعيينه بديلاً للمدرب خورخي فوساتي في سنة 2012.



وفي يناير 2017، تعاقد عموتة مع نادي الوداد الرياضي لمدة موسم ونصف، حيث حقق معه لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.



وفي ديسمبر 2019، تم تعيينه مدربا للمنتخب المغربي للمحليين (اللاعبون غير المحترفين خارج البلاد)، وقد حقّّق معه بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020، التي أُقيمت بالكاميرون.



وخلال الفترة بين مايو ويونيو 2023، قاد عموتة نادي الجيش الملكي كمشرف فني في آخر 5 مباريات من الدوري، وذلك لأن قوانين الاتحاد المغربي لكرة القدم تمنع تدريب فريقين في الدوري، خلال الموسم نفسه.



واستطاع عموتة من خلال منصبه أن يحقق مع نادي الجيش الملكي لقب الدوري المغربي. -وكالات

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