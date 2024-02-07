التعمري يرد على شائعات انتقاله لأحد النوادي السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اكد موسى التعمري نجم المنتخب الأردني ومونبيليه الفرنسي ان الدوري السعودي قوي وبات يستقطب النجوم الكبار، لكنه نفى وجود أي مفاوضات بينه وبين أي ناد سعودي للانتقال إليه في الوقت الراهن.
وساهم التعمري في تأهل الأردن لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ بالفوز على كوريا الجنوبية (2-0) في نصف النهائي حيث سجل هدف من اصل الهدفين بينما سجل يزن النعيمات الهدف الثاني .
وقال التعمري في حديث بعد نهاية المباراة ان اللعب في الدوري السعودي شرف كبير بالنسبة له مقدما شكره للجمهور السعودي على دعمه لهم خلال الفترة الأخيرة كما شكر لكل من يتمنى وجوده في البطولة السعودية .
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