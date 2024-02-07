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التعمري يرد على شائعات انتقاله لأحد النوادي السعودية

2/7/2024 2:32:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكد موسى التعمري نجم المنتخب الأردني ومونبيليه الفرنسي ان الدوري السعودي قوي وبات يستقطب النجوم الكبار، لكنه نفى وجود أي مفاوضات بينه وبين أي ناد سعودي للانتقال إليه في الوقت الراهن.

وساهم التعمري في تأهل الأردن لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ بالفوز على كوريا الجنوبية (2-0) في نصف النهائي حيث سجل هدف من اصل الهدفين بينما سجل يزن النعيمات الهدف الثاني .

وقال التعمري في حديث بعد نهاية المباراة ان اللعب في الدوري السعودي شرف كبير بالنسبة له مقدما شكره للجمهور السعودي على دعمه لهم خلال الفترة الأخيرة كما شكر لكل من يتمنى وجوده في البطولة السعودية .

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