قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا

قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا
التاريخ
2/7/2024 2:32:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ضرب المنتخب القطري موعدا مع منتخبنا الوطني في نهائي كأس آسيا قطر 2023 بعد تغلبه على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء نصف النهائي.
MENAFN07022024000072011014ID1107824059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.