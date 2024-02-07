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بنك الإسكان يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم بمبلغ 150 ألف دينار

2/7/2024 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن بنك الإسكان عن تقديم مبلغ 150 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بعد تأهله إلى المباراة النهائية ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 المقامة في دولة قطر، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة الأردنية.
ويأتي هذا الدعم انطلاقاً من دور بنك الإسكان الفاعل في المجتمع الأردني باعتباره بنك الأردنيين جميعاً، وترسيخاً لأطر المسؤولية المجتمعية التي ينتهجها البنك من خلال دعم الشباب والمؤسسات الوطنية.
و أشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي، إلى أن تقديم الدعم للمنتخب الوطني لكرة القدم، يأتي كتعبير عن الفخر بإنجازات الوطن، وتجسيداً لفرحة كل الأردنيين بهذا التأهل التاريخي، ودعماً لجهود الاتحاد الأردني لكرة القدم في تقديم الدعم والمساندة لمنتخبنا الوطني، بالإضافة إلى تقدير إنجاز النشامى لاعبي المنتخب، وبما يؤثر إيجاباً على رفع روحهم المعنوية بالتفاف الأسرة الأردنية حولهم ليرفعوا اسم الأردن عالياً.
وأعرب البنك عن خالص التهنئة والتبريك لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم على إنجازهم المميز، متمنيا الفوز لمنتخبنا في المباراة النهائية في البطولة ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه الكروي ويضيف انجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الوطنية. -(بترا)

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