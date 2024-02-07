كنت سكراناً.. حيلة ألفيش للهروب من عقوبة الاغتصاب

MENAFN - Alghad Newspaper) أبلغ البرازيلي داني ألفيش المحكمة بأنه كان في حالة "سكر" عندما اعتدى جنسياً على فتاة في إحدى ملاهي مدينة برشلونة الليلية أواخر 2022، وذلك لتفادي قضاء عقوبة السجن كاملة والبالغة 12 عاماً والاكتفاء بنصف المدة.ويقبع ألفيش في أحد سجون مدينة برشلونة الإسبانية منذ يناير 2023 بعدما اتهمته فتاة باغتصابها في ملهى ليلى بذات المدينة يوم 30 ديسمبر 2023، وغير أقواله أكثر من مرة خلال جلسات التحقيق التي خضع لها قبل أن يمثل أمام القضاء يوم الاثنين الماضي.

وطالب المدعي العام حبس ألفيش، بينما أشارت تقارير إلى أن اللاعب الذي شارك مع البرازيل في كأس العالم الأخيرة يواجه عقوبة الحبس لمدة 12 عاماً.



وقال محامي الدفاع الخاص باللاعب الذي ارتدى قميص برشلونة ويعتبر أحد أساطيره للقضاء في المحاكمة التي جرت مساء الأربعاء: موكلي كان تحت تأثير الكحول وكان لديه ضعف على المستوى المعرفي، ويمكن مشاهدته في فيديو من تلك الليلة وهو يعاني بالحركة، كونه شخص غير معتاد على تناول هذه الكمية من الكحول.



واعتمد محامي النجم البرازيلي على قانون يسمح بتخفيض فترة العقوبة إلى النصف إذا أثبت الشهود ذلك، بالإضافة إلى خلو سجله من الجرائم.



ورد خبراء الطب الشرعي على ما ساقه المحامي وقالوا: تمت مراجعة كل ما استهلكه ألفيش من كحول خلال تلك الليلة، وعند التحقيق معه كان يذكر كل شيء، وقادر على التمييز بين الخير والشر حت لو تأثرت قدراته المعرفية نوعاً ما.