كيف يفيد فقدان الوزن صحتنا؟

لتقليل الشهية وفقدان الوزن.. اتبع هذه الطرق



- خفض نسبة الكولسترول: تزيد السمنة من فرص الإصابة بالكثير من كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - المعروف أيضا باسم الكولسترول الضار- لأن حمل الوزن الزائد يغير كيفية إنتاج أجسامنا وإدارة البروتينات الدهنية والدهون الثلاثية، جزيء دهني آخر نستخدمه للحصول على الطاقة.

ويؤدي وجود الكثير من الكولسترول الضار وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، إلى تضييق الشرايين والحد من تدفق الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



لكن الأبحاث، تظهر أن التحسن في مستويات الكولسترول الكلي والكولسترول المنخفض الكثافة والدهون الثلاثية واضح مع فقدان الوزن بنسبة 5 % فقط.



- خفض ضغط الدم: يرتبط الوزن الزائد بارتفاع ضغط الدم بطرق عدة، بما في ذلك تغيير كيفية تنظيم الجهاز العصبي الودي والأوعية الدموية والهرمونات لضغط الدم لدينا.



وبشكل أساسي، يجعل ارتفاع ضغط الدم القلب والأوعية الدموية تعمل بجهد أكبر وكفاءة أقل، ما يؤدي إلى إتلاف الشرايين بمرور الوقت وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



ويؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 %، إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي.



كما وجد تحليل 25 تجربة حول تأثير تخفيف الوزن على ضغط الدم، أن كل فقدان كغم واحد يؤدي إلى تحسين ضغط الدم بمقدار نقطة واحدة.



- تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني: يشكل وزن الجسم الزائد عامل الخطر الأساسي الذي يمكن التحكم فيه لمرض السكري من النوع 2، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الكثير من الدهون الحشوية حول البطن.



ويمكن أن يؤدي حمل هذا الوزن الزائد إلى إطلاق الخلايا الدهنية للمواد الكيميائية المسببة للالتهابات التي تعطل كيفية تنظيم أجسامنا واستخدام الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.



ويمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع الثاني إلى حالات طبية خطيرة، إذا لم تتم إدارته بعناية، بما في ذلك إتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء الرئيسية والعينين والجهاز العصبي.



وتظهر الأبحاث، أن فقدان الوزن بنسبة 7 % فقط يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 58 %.



- تقليل آلام المفاصل وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي: يمكن أن يؤدي حمل الوزن الزائد إلى التهاب المفاصل وتلفها، ما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. وتظهر الدراسات، أن زيادة الوزن تضاعف خطر إصابة الشخص بالتهاب المفاصل العظمي، في حين تزيد السمنة من خطر الإصابة بأربعة أضعاف.



ويخفف فقدان الوزن من هذا الضغط على مفاصلنا. وفي إحدى الدراسات، أدى فقدان كيلو غراما واحدا الوزن إلى انخفاض بمقدار أربعة أضعاف في الحمل الواقع على الركبة في كل خطوة أثناء الأنشطة اليومية.