نساء الأردن.. سردية تمكين وإنجاز وازدهار في 25 عاما

MENAFN - Alghad Newspaper) ديمة محبوبة

عمان - على مدار 25 عاماً ماضية، حققت المرأة الأردنية قفزات نوعية وملحوظة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تولي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، والمشاركة في صنع القرار، وتوفير فرص متساوية لها.



ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حظيت المرأة الأردنية باهتمام ودعم كبيرين من جلالته، انعكس على تمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك توليها المناصب القيادية والبارزة.



منح الدستور الأردني لعام 1952 للمرأة حقوقاً متساوية، وأعطت القوانين الوطنية ومنها: قانون الانتخاب، وقانون البلديات، وقانون الأحزاب السياسية، فالمرأة حقها في الانتخاب والترشيح كالرجل.



الخطة الخمسية الممتدة ما بين (1999-2003) ساهمت بدعم مسيرة المرأة في مختلف الميادين، تحديدا في مجال السلطة التنفيذية وذلك بتعيين ريما خلف نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط. وتلا ذلك فوز نهى المعايطة العام 2001 في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب. وشهد العامان 2001، 2002 تمثيلا دبلوماسيا نسائيا واضحا وذلك بتعيين سيدتين بمنصب سفيرة، تزامن مع تعيين رويدا المعايطة وزيرة للتنمية الاجتماعية عام (2002).



في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر التي أجريت عام 2003، تم تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، بموجب قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 والذي عدّل عام 2003، وبلغت ستة مقاعد من إجمالي 110 مقاعد، وحينها ترشحت 54 سيدة من إجمالي المترشحين حينها (819) ولم تفز أي مرشحة بالتنافس وإنما بالمقاعد المخصصة للكوتا.



وشكلت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر العام 2007، نقلة نوعية للأردنيات من حيث أعداد المرشحات، حيث ترشحت 199 سيدة وبنسبة 5ر22 بالمائة من إجمالي المترشحين حينها (885)، إلا ان هذه الزيادة لم تؤد الى زيادة في عدد الفائزات بالتنافس، لتبلغ نسبة الفائزات بمقاعد 63ر6 بالمائة، حيث فازت مرشحة واحدة بالتنافس إلى جانب المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية.



وفي انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010، تمت زيادة عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء إلى 12 مقعدا من أصل 120 مقعدا، حيث ترشحت 134 سيدة وبنسبة 6ر17 بالمائة من إجمالي المترشحين حينها (763) ولم تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس في حين فازت 12 مرشحة بالمقاعد المخصصة للكوتا النسائية، حيث شكّلت نسبة النساء 83ر10 بالمائة من مجمل أعضاء مجلس النواب.



فيما كانت نسبة تمثيليهنّ في مجلس النواب الثامن عشر 4ر15 بالمائة، وهي أعلى نسبة تمثيل نسائي على الاطلاق في تاريخ مجالس النواب.



ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وذلك بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.



وصادقت الحكومة الأردنية بتاريخ 8 آذار (مارس) 2020 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025 وتضمنت الاستراتيجية عدة أهداف رئيسة تتناول تحقيق المشاركة الفاعلة والاساسية للنساء وشمولهن في العملية التنموية في القطاعين العام والخاص، وضرورة تبني الأعراف والأدوار الاجتماعية الايجابية للنساء والرجال لضمان فعالية الجهود في مجابهة العنف والتمييز القائم على أساس الجنس.



كما صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأطراف بضمان المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية لمكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) (C111) واتفاقية المساواة في الأجور (C100).



وفي مجال المرأة والتعليم حقق الأردن إنجازات متميزة ويعزى ذلك إلى نجاح السياسات التربوية في توفير فرص التعليم للجميع ذكورا وإناثا. وفي العام 2023 اظهر تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة ان النساء الأردنيات يتقدمن في مؤشر التعليم ويواجهن تحديات في مؤشرات الفقر والعمل وتكنولوجيا المعلومات.



المرأة في الأردن، تكتب باستمرار قصة نجاحها، فازدهار المجتمع وتطوره لا يكون من دون مشاركة حقيقية للمرأة، وهو ما تؤكد عليه التوجيهات الملكية باستمرار.



وفي تغريدة كتبها الملك عبدالله الثاني على موقع إكس "تويتر"، في الثامن من آذار لعام 2018، قال فيها جلالته "المرأة الأردنية "هي عماد مجتمعنا، ولولا عطاؤها الممتد وما تبذله من جهد وعمل، وصبر وتضحيات، ما كانت أسرتنا الأردنية ستنمو وتزدهر. حفظها الله للأردن وكل أبنائه، وكل عام وسيدات وطننا بألف خير". وهو ما يؤكد على دعم المرأة وتمكينها على مختلف المستويات، خلال ربع قرن من حكم الأردن، والاهتمام بدور المرأة وأهميتها في تعزيز مكانة الأردن وتطوره.



الملك عبدالله، يعبر باستمرار فيه عن فخره بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها، مؤكدا أنه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون دور فاعل للمرأة.



ويشيد جلالة الملك دائما بالمشروعات الريادية التي تقودها المرأة الأردنية لدورها في تحسين حياة الأسر والمرأة، وتمكينها لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات، معتبرا أن المرأة شريك أساس في تطور الأردن، وينبغي توفير كل السبل لتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها في المجالات القيادية والإدارية.



التوجيهات الملكية تدعم باستمرار المرأة وتمكنها على اختلاف القطاعات الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وهو دليل على دورها المفصلي في بناء الدولة واستقرار المجتمع ونهضته.



وتتحدث مؤسسة أكاديمية "إيزي كت"، ظلال الشمايلة، والمتخصصة بتعليم الروبوت والذكاء الاصطناعي في جنوب المملكة، عن الدعم الملكي الدائم للمرأة في كافة القطاعات. وتستذكر الشمايلة، حينما تلقت دعوة من الديوان الملكي للحديث عن الريادة والمرأة وتمكينها الاقتصادي التكنولوجي وأهمية وجودها في كافة مسارات الحياة واهتمام جلالته في المرأة بكافة القطاعات وفي كافة الأماكن وعدم التركيز فقط على العاصمة.



وتضيف أن اللقاء مع جلالة الملك كان نقطة مضيئة في مسيرتها لتكمل ما بدأت عليه من دور ريادي في منطقتها، الأمر الذي يعزز أهمية مشاركة المراة في المجتمع وتطويره، لافتة إلى الدعم الكبير والاهتمام لكل ادوار النساء وتنمية مجتمعاتهن.



في حين تؤكد ثائرة عربيات (46 عاما)، مؤسسة مبادرة "مهدّبات الهدب"، أن الخمس وعشرين عاما الماضية تلقت المرأة اشكال كبيرة ومتعددة من الدعم، إذ إن جلالة الملك وجلالة الملكة يؤمنان بالدور الكبير الذي تساهم فيه المرأة بتنمية المجتمعات وتطورها وازدهارها وتقدمها.



وتؤكد عربيات، أن مدينة السلط حظيت باهتمام خاص من جلالة الملك والملكة في كثير من المناسبات، والعمل على تمكين اقتصادي لعدد من مشاريع ريادية قامت بها نساء السلط، فالقيادة الهاشمية تهتم بالمرأة في مجالات السياسة والاقتصاد ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، مع تأكيد حضورها في المجتمع فهي الأم والاخت والزوجة والإبنة.



وأولى جلالة الملك الاهتمام بدور الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وسلط الضوء على أهمية دور المرأة الريفية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.



والأردن في عهد الملك عبدالله، التزام بتعزيز تنمية المرأة الريفية من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030 وبرامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 ومنهاج بيجن وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة.



الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بتاريخ 13 تشرين الثاني 2022، قال "الرؤية واضحة، ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون، وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن، وشاباته، بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين".



وأشار جلالته في أحد اللقاءات مع ممثلات عن القطاع النسائي في قصر الحسينية، إلى أهمية التشجيع على الانخراط في الأحزاب، وحث جلالة الملك المرأة على المشاركة الفاعلة في جهود الإصلاح السياسي.



ويؤكد الملك عبدالله الثاني دائما أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح. ومنها التعديلات الدستورية التي تضمنت تعديلات في مجالي المرأة والشباب، وتوجيه الحكومة لإصدار قانون انتخاب جديد، وقانون الأحزاب اللذين تضمنا أحكاما خاصة بتمكين المرأة والشباب.



منذ توليه العرش عام 1999، أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في المجتمع. ونتيجة لهذه الرؤية الثاقبة، شهدت المرأة الأردنية نقلة نوعية في مختلف المجالات، وحققت إنجازات باهرة على جميع الأصعدة.



إنجازات المرأة الأردنية وتطورها مسيرة مستمرة لا تتوقف، فالنماذج الملهمة للنساء تسطر نجاحاتها في مختلف المجالات، لترسم آفاق المستقبل.

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