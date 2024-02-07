المواقف الإنسانية.. حكاية تروي نهج ملك مع شعبه

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

عمان- سنوات من التواصل والتشارك، بين الملك عبد الله الثاني وشعبه، اختزلت معنى الأخوة والأبوة، وزادت من أواصر المحبة التي لم تخلُ من المواقف الإنسانية للملك، باتت ثوابت، بل وأمسى هذا التواصل "مثلا يضرب في العالم للتكاتف والتكافل، في وطن يجمع ولا يفرق، والأول في المبادرات الإنسانية في الداخل والخارج".



ربع قرن من الحضور الملكي في حياة الأردنيين، يتكلل في كل مرة بالمواقف الإنسانية التي تبعث على الطمأنينة والاستقرار، يسجل الأردن حضوره، بقيادة الملك، في المحافل الإنسانية، بمحاذاة المواقف السياسية، إذ كانت المملكة حاضرة في الدعم الإنساني للشعوب الملكومة، بتوجيهات ملكية، تتوج العلاقة والانسجام الإنساني والمجتمعي، الذي تُبنى عليه الدول.



اليوم، والأردنيون يحتفلون باليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية في العام 1999، تمر الكثير من المواقف والأحداث، التي قد تشكلت لدى عدد كبير من الأردنيين، بعد أن بات فيها الملك "الابن، الأخ، والأب"، تطور فيها العمل الخيري والتطوعي الذي ازدهر بشكل كبير بسبب البيئة التي تم تهيئتها للشباب ليكونوا جزءا من العمل الإنساني في وطنهم، وليقتدوا بقائد البلاد، الذي سعى لتقديم المساعدات بين الحين والآخر بشكل سخي ومباشر.



"الحس الإنساني" الذي تعامل فيه الملك مع الكثير من القضايا والحالات، ظهر بالحديث الودي بينه وبين أبناء شعبه وسيدات مسنات، والمحبة التي تظهر على محياهن والدعوات التي رافقته منذ أن وضع على عاتقه أن يكون بين شعبه وبالقرب من كل تفاصيله؛ كانت من الصور الأردنية الجميلة التي جعلت الأردن في مصاف الدول الأكثر أماناً في العالم، ومأوى للمحتاجين والهاربين من فك الحروب وجحيمها.



المواقف التي تعامل فيها الملك مع الأطفال، والوقوف على مقربة من أحلامهم وتفاصيلهم كانت كذلك من الصور الجميلة التي ما يزال الكثيرون يحتفظون بها، وفي وسط زحام الحضور والأطفال، من مرضى السرطان الذين جاؤوا لملاقاة الملك، كانت إحدى الطفلات قد خطفت أنظار ومشاعر الملك، وبادرها بالاحتضان والحنو عليها، لتشكل لها فرحة كبيرة كـ"طفلة" وشأناً عظيماً في مخيلتها.

في حين رافق الملك، كذلك، مجموعة من الأطفال في لفتة إنسانية كبيرة، ليحاول تحقيق بعض من أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز فكرة أن "يرافقوه فوق سماء الوطن"، فكان أن حقق لهم ذلك، بكل حب وأبوة ومشاعر إنسانية تجاوزت ذلك الموقف، لتشكل لهم فارقة في حياتهم مع الملك الأب الحاني القريب.



كان وما يزال الملك قريبا من الكبير والصغير، من الشباب والفتيات، شاركهم عملهم الخيري والإنساني، وربت على كتفهم لدعمهم ومؤازرتهم في تقديم العون للآخرين، زار مناطق نائية، وجالس أهلها واقترب منهم وسمع لهمومهم ومشاكلهم، بل وكان مشرفاً في بعض الحالات على تقديم العون والمتابعة بنفسه.



الأردن، كان بقيادة الملك، كذلك، من أوائل الدول التي تسهم وتلبي نداء الإنسانية في تقديم العون الطارئ لمساعدة الأشقاء في فلسطين، كان آخرها المحاولة في علاج ندوب الحرب التي ما تزال تنزف في غزة، ففي الوقت الذي توقف فيه ضخ المساعدات عن غزة، كان الملك المشرف الأول على تقديم العون وبأصعب الظروف وأحلكها، وذلك من خلال إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني، بل وتم إنشاء مستشفى ميداني أردني آخر في قطاع غزة، وآخر في نابلس خلال الفترة القليلة الماضية.



وبهذا، بشر جلالة الملك عبد الله الثاني، بقوله: "بحمد الله، تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".



وخلال هذه السنوات الخمس والعشرين من تولي سلطاته الدستورية، كانت موجات اللجوء من سورية على أشدها، يبحثون عن الأمان المنشود، فكان الملك ومن خلفه الشعب الأردني، من أوائل من فتح حدوده وبيوتهم لاستقبال اللاجئين، وتسخير الكثير من المبادرات الرسمية والشعبية لتقديم العون لهم، ليطغى الجانب الإنساني على هذا الجانب، لتكون تلك أبرز المؤشرات "الإنسانية" لدى الملك والشعب في إيواء المكلومين.



هذا النهج الإنساني، انعكس على العديد من مظاهر العمل الإنساني والتطوعي في الأردن، وخلال العقدين الماضيين، شهد الحراك التطوعي الخيري نشاطاً ملحوظاً كان جنباً إلى جنب مع مساندة المحتاجين في كل مكان مع المؤسسات الرسمية الخيرية، وهو ما حث عليه الملك عبد الله دائماً، مخاطباً كل أطياف المجتمع، حتى أمسى الأردن نموذجاً للإنسانية والسباق للخير والعون.

هذا النسيج الإنساني المجتمعي له آثاره الكبيرة، وفق اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، الذي يقول "مما لا شك فيه أن الحديث دائما عن العلاقات الإنسانية يدفعنا لأن نقول إنها كانت أحد أركان فلسفة الحكم في الأردن منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية وإلى الآن، على مدار سنوات طويلة، وتعدد وتعاقب الملوك في الأردن، وكانت العلاقات الإنسانية إحدى الفلسفات والركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الحكم في الأردن".



ويشير جريبيع إلى "أننا دائما عندما نتحدث عن العلاقات الإنسانية، نقول إنها إحدى ميزات القيادة الأردنية على مدار الأصول لأنها تعتمد وتهتم بهذا النهج من العلاقات، إيمانًا منها بأهمية هذا الجانب؛ حيث إن أساس العلاقات الإنسانية في أي دولة، أيا كانت، يجب أن يكون القائد هو القدوة للآخرين، وبالتالي حرص نظام الحكم في الأردن، وجلالة الملك عبدالله الثاني، على أن تكون العلاقات الإنسانية دائما ثابتا أساسيا".



ولذا، يؤكد جريبيع أن الملك عبد الله الثاني كان أساس القدوة في توثيق العلاقة بين القائد وشعبه، ونموذجا ورسالة الى المسؤولين كافة في الدولة الأردنية، على أن التواصل المباشر وبناء العلاقات الإنسانية مع أفراد الشعب، جزء أساسي لا يتجزأ من السياسة الأردنية.



هناك دائما تواصل مباشر يتجاوز كل المؤسسات وكل أشكال البيروقراطية بين الملك والشعب، وفق جريبيع، "وكنا نلاحظ دائما الحرص الدائم على هذه العلاقات وتمكينها واستمرارها، بل وأخذت أشكالا متعددة، كما في الاتصال المباشر، والاهتمام باحتياجات الناس، كما تظهر تلك التفاصيل الإنسانية في مواقف المواساة للناس في عزائها وتهنئتهم بأفراحهم، والاطمئنان عليهم بحالات معينة، ونحن لاحظنا، خلال الأيام الماضية، كم كان الملك حريصا تماما على التواصل مع أفراد الشعب في ظل ظروف الناس السيئة التي مر بها البعض للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم والمساعدة".



ويضيف جريبيع في حديثه "كذلك، هذه العلاقات الإنسانية، نؤمن بأنها أحد أركان فلسفة الحكم الأردني، ولا شك أن هذه العلاقات أحد الأركان التي تربط القيادة بالشعب، ومن أهم أسباب استقرار الدولة الأردنية على مر العصور، بالرغم من الإقليم الملتهب من حولها، ووجود الاضطرابات السياسية والاقتصادية المحيطة، لكن دائما الأردن دولة مستقرة، وأهم عوامل استقرارها هو العلاقة الإنسانية التي تربط الملك بالشعب، والتي انعكست بشكل إيجابي على الدولة".



ووفق العلاقات الاجتماعية في أي دولة، يبين جريبيع، أن العلاقات الإنسانية الإيجابية دائمًا لها انعكاس ينمي روح التعاون بين المجموعات من فئات المجتمع كافة، وتصبح معيارا وأساسا وارتكازا للقيم المتجذرة في عادات الأردنيين، وبالأخص عندما يلمس الشعب ذلك في القائد ليكون قدوة للشعب، كي تنمي روح التعاون بين أفراد المجموعات، وكما هو متعارف عليه، المجتمع الأردني متعاون ومتكافل بالسراء والضراء، وهذه أيضا إحدى ثمار العلاقة الإنسانية التي استمرت على مدار تلك السنوات، ورسخت كذلك فكرة الضبط المجتمعي السياسي والاقتصادي، وحل الكثير من الخلافات التي يمكن أن تحدث، وتقبل الآخرين ببعد إنساني كذلك، كما في قضايا "اللجوء".



المتطوع والقائم بالعديد من الأعمال التطوعية رئيس جمعية "مسار الخير للعمل التطوعي" محمد القرالة، كان قد حصل على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، لدوره الكبير في العمل الإنساني، يتحدث لـ"الغد" بهذه المناسبة، ويقول "إن فكرة العمل التطوعي لدينا ترسخت من نهج قيادتنا واهتمام جلالة الملك بهذا الجانب الإنساني، وشهدنا الكثير من المواقف الممثلة للملك، من خلال زياراته للقرى والمحافظات، ويحاول أن ينمي تلك المناطق بطرق تنموية عدة تصب جميعها في قالب العمل الإنساني".



ويصف القرالة تلك المناطق، بأنها تعاني الكثير من الظروف المعيشية الصعبة، لذلك، انتهجنا هذا الطريق وبتنا نقوم بالوصول إلى تلك الأماكن وتوفير المساعدات والخدمات المتاحة ضمن نطاق عملنا كجمعية خيرية تطوعية، ونحاول أن ندفع بالإمكانيات التي تتوفر لدينا بأن نقوم بأعمال ومشاريع تنموية، وهو ما تعلمناه من جلالته في أن المساعدة لا تعني فقط الأمور الآنية، وإنما التركيز على المشاريع التنموية، ونحن على خطاه، انطلقنا واستبدلنا المساعدات العينية والمعنوية بمشاريع تمكين لأسر وسيدات في تلك المناطق، لتكون ذات مردود مادي داعم لهم ولسكان القرى بشكل كبير، وتتناسب مع أماكن سكنهم، سواء أكانت صحراوية، قروية أو غورية.



وبعد أن تم اختبارها في محافل دولية عدة لتكون أيقونة للعمل الإنساني، والتشبيك بين المبادرات الخيرية التمكينية لدى الشباب واليافعين، تقول مدير ومؤسس شركة "وصل للتوعية والتثقيف" لين ملكاوي بهذه المناسبة "إن القيادة الهاشمية هي البوصلة لنا جميعاً في عملنا الإنساني والتطوعي والتنموي في الوقت ذاته، وهذا يتمثل بالكثير من الأمثلة"، وهي ترى أن ما تقوم به قيادتنا من إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، وخاصة في عهد الملك عبدالله الثاني، من الصور المشرفة التي نلمسها دائماً.



كما ترى ملكاوي، أنه في الفترة الأخيرة التي كان العالم يخاطب فيها الإنسانية في دعم ومساعدة الغزيين في حربهم، كان جلالة الملك عبد الله الثاني السباق في ذلك، وقدم لأشقائنا هناك العون والدعم الطبي والإنساني، وهذا موقف مشرف لنا كأردنيين وعاملين في المجال التطوعي.



وتقول ملكاوي، إن الأمثلة في مجال العمل الإنساني لا يمكن حصرها لقيادتنا الهاشمية، فما يقدم من عون وكفالة للأيتام والطلبة المحتاجين في "صندوق الأمان لرعاية الأيتام" هو خير مثال على ذلك، ومساعدة الغارمات التي قدمها الملك بشكل شخصي، عدا عن الكثير من المواقف البسيطة اليومية التي لا تعد ولا تحصى وتمثل محطة لكل شخص كان من ضمن العمل الإنساني.



وتؤكد ملكاوي على حديث القرالة، بأن هذا النهج هو "بوصلتنا ونتطلع إليها في عملنا التنموي والخيري، ودائما ما يكون لدينا سعة صدر وتفان في خدمة الجميع، ولدينا تعاون مع الكثير من المؤسسات التي تدعم العمل الخيري، ونجد الدعم الملكي دائماً والتحفيز على الاستمرار في تطوير ورفعة الوطن من خلال الحس الإنساني الذي يتولد لدينا في كل مرة".

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