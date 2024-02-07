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دكتوراه في الفضاء السيبراني وتحولات القوة في العلاقات الدولية للباحث خالد وليد محمود

2/7/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصل الباحث خالد وليد محمود على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير ممتاز عن أطروحته الموسومة ( الفضاء السيبراني وتحولات القوة في العلاقات الدولية) والتي جرت مناقشتها يوم الإثنين 5 فبراير/ شباط 2024 في جامعة بيروت العربية – لبنان. وتشكلت لجنة مناقشة الأطروحة من الأستاذ الدكتور محمد وليد عبد الرحيم مشرفًا رئيسيًا ورئيسًا، وهو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية. والدكتورة ترتيل تركي الدرويش مشرفًا مشاركًا. وعضوية كلًا من الأستاذ الدكتور كمال شكيب حماد، أستاذ القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، والأستاذ الدكتور عادل خليفة أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، والأستاذ الدكتور حسان حسن الأشمر أستاذ العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية والأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية، والدكتورة سناء محمد حمودي أستاذة العلوم السياسية والباحثة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
حيث أشادت اللجنة بمستوى الجهد البحثي المميز في الأطروحة التي حاول فيها الباحث إظهار أهمية الفضاء السيبراني بصفته موضوعًا حديثًا في أدبيات العلاقات الدولية بشكل خاص والعلوم الاحتماعية بشكل عام، وعنصرًا مؤثِّرًا على نحو متزايد في تحديد توزيع القوة ومجالًا للتفاعلات الدولية ومسرحًا لكثير من الصراعات، حيث اتخذته الدول والفواعل من غير الدول وسيلةً لتعزيز نفوذها ومضاعفة قوتها وإيجاد ميزات تفوّق أو تأثير في البيئات التشغيلية والمجالات، وذلك بالاندماج والتنسيق بما يحقق أو يدعم إنجاز الأهداف عبر عناصر وأشكال القوة الأخرى.
وقد جاءت الأطروحة التي عمل عليها الباحث من عام 2020 في حوالي 120 ألف كلمة وبلغ عدد صفحاتها 484 شاملة قائمة المراجع، وتوزعت وفق التقسيم الثنائي مع انسجام في الرد على الإشكالية الأساسية المطروحة (إلى أي مدى أسهم الفضاء السيبراني في هندسة شكل جديد للقوة في العلاقات الدولية؟) والتّساؤلات المرتبطة بها.
تناولت الأطروحة في الباب الأول موضوع الفضاء السيبراني بصفته معطًى جديدًا في حقل العلاقات الدولية، وناقش الطالب في الفصل الأول الإطار المفاهيمي لنشوء الفضاء السيبراني وحلل في الفصل الثاني القوة في العلاقات الدولية ما قبل الفضاء السيبراني وما بعده، وركّز في الباب الثاني على الفضاء السيبراني بوصفه ميدانًا لصراعات القوة الدولية، ضمن فصلين، تناول في الفصل الأول الصراع السيبراني في العلاقات الدولية، وفي الفصل الثاني تصاعد التنافس في مجال القدرات السيبرانية. ثم تلا ذلك خاتمة محكمة تضمنت أبرز النتائج والمقترحات التي توصل إليه الباحث عبر تحليلٍ وموضوعي لمجمل حيثيّات الأطروحة، ووفق إشكاليتها الرئيسة والمناهج المستخدمة.
ودعا الباحث في معرض تقديمه للأطروحة إلى بعض المقترحات مثل ضرورة الاهتمام بالمفهوم الشامل للفضاء السيبراني، وما يحمله من تساؤلات ممكنة، مع محاولة إيجاد إجابات علمية لتطور هذا الفضاء واتساعه وإزالة الغموض عنه، وبما يعزز من الفهم المتكامل لأبعاده وتأثيراته المختلفة، ويرسخ معرفة واضحة حوله في العلاقات الدولية، وضرورة تأسيس مراكز ومؤسسات بحثية عربيّة، تهتم بتوسيع المعرفة بدراسة الفضاء السيبراني وكيفية توظيفه على النحو الذي يُسهم في تحقيق مصالح الدول السياسية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية. وبما يقدّم من فهمٍ أعمق للترابط المتبادل بين مجالي الفضاء السيبراني والعلوم الاجتماعية والإنسانية عمومًا والعلاقات الدولية والعلوم السياسية على وجه الخصوص.
ونوه أيضًا إلى أهمية تأسيس نموذج عربي لقياس القدرات السيبرانية كخطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز أمن المجتمعات العربية وتعظيم قوتها العسكرية والاقتصادية. وبما يسهم في فهم هذا المجال ذي الأهمية الكبيرة لتحسين الاستراتيجيات الوطنية والسياسات السيبرانية، في ظل تصاعد المواجهة الدولية في فضاءٍ أصبح جزءًا من التفاعلات الدولية، وبعد أن توسّعت وازدادت معدلات التهديدات، وتزايدت الهجمات والجرائم السيبرانية على نحوٍ كبير. فرغم تعدد النماذج بهذا المجال وتنوع مكوناتها، نوّه الباحث بضرورة النظر للقوة السيبرانية في سياق الأهداف الوطنية للدول، لأنه عند مراجعة بعض الأدبيات المتعلقة بالقدرات السيبرانية ونماذج قياس مؤشراتها، وجد أنها تأتي بشكل أساسي من المصادر الغربية ومراكز البحث فيها، وبالتالي؛ تُظهر تحيّزًا ضد صعود قوى جديدة أو ناشئة في الفضاء السيبراني نتيجة مواقف سياسية أو أيديولوجية، أو رغبة واضحة في تعزيز القيم الديمقراطية، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم اختلال التوازن في الفهم من جهة، وطرح علامة استفهام على صحة المعطيات من جهة أخرى. ودعا أيضًا إلى ضرورة منح الجامعات والمراكز البحثية العربيّة أهمية للبُعد الأكاديمي لموضوع "السياسة السيبرانية Cyber Politics" بوصفه مساقًا حديثًا لفهم التحولات الكبيرة وموقع القوة السيبرانية منها، عبر توفير إطار تحليلي للتأثيرات السيبرانية وفهم كيفية تطورها، من خلال عصر الرقمنة السريعة والدور المحوري لها في تحديد توجّهات العالم، وبما يوفر أرضية نظرية وإبستمولوجية لفهم أبعاد هذا الفضاء وتمفصلاته، وتأثيره في تحولات القوة على صعيد العلاقات الدولية.




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