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هشاشة العظام.. الأسباب وطرق العلاج

2/7/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوجد العديد من أمراض الروماتيزم، لكن أكثرها انتشارا هو التهاب المفاصل العظمي (osteoarthritis)، الذي يؤدي إلى تدمير الغضروف المفصلي. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير الدكتور إلنور زوبايروف اختصاصي أمراض الروماتيزم والطب الوقائي، إلى أن المرض الثاني المنتشر هو تشوه العظام، الذي يؤدي تدريجيا إلى ألم مستمر وحركة وظيفية محدودة.
ووفقا له، فالأسباب الرئيسية لمرض هشاشة العظام هي:
الإصابات؛ النشاط البدني الشاق؛ سوء نمو النسيج الضام؛ أمراض الروماتيزم؛ اختلال إمدادات الدم؛ أمراض الغدد الصماء؛ الوزن الزائد؛ سوء التغذية؛ عدم كفاية المواد المغذية (ضعف الامتصاص)؛ نقص البروتين والفيتامينات والعناصر المعدنية.
وتشمل طرق الوقاية من هشاشة العظام وعلاجه:
تشخيص الأسباب وإزالتها؛ تخفيف الألم؛ تعديل نمط الحياة؛ اتباع نظام غذائي متوازن؛ ممارسة نشاط بدني معتدل؛ النوم الجيد؛ تعديل عمل الجهاز الهضمي؛ تعويض نقص المواد المغذية.
ووفقا له، العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية لعمل المفاصل بصورة طبيعية هي: البروتين؛ فيتامين D3؛ فيتامين k2؛ فيتامين С؛ مجموعة فيتامين В؛ المغنيسيوم؛ الكالسيوم؛ الزنك؛ أوميغا-3.
وتعتبر التمارين الرياضية من أهم طرق علاج هشاشة العظام، بغض النظر عن العمر ومستوى التدريب الرياضي. وإذا شعر الشخص بألم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، فيجب ألا يقلق من ذلك، لأنها لن تؤدي إلى مضاعفات، بل على العكس تماما، تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بهدف بناء العضلات وتقوية المفاصل، إلى تحسين الحالة. ولكن يجب الاتفاق مع اختصاصي العلاج الطبيعي على مجموعة من التمارين، لأن ممارسة التمارين بوتيرة سريعة جدا، قد يلحق الضرر بالمفاصل.
وغالبا ما يؤدي الوزن الزائد، إلى تفاقم هشاشة العظام بسبب الضغط الإضافي على المفاصل. وفي هذه الحالة، يجب تخفيض الوزن باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني.

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