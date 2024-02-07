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محطات تاريخية يتناولها البلعاوي في غزة والحركة الوطنية الفلسطينية

2/7/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول الدبلوماسي والإعلامي الفلسطيني حسان فتحي البلعاوي: "إن قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 33.1 % من مساحة فلسطين، وهو الذي يقرر مصيرها منذ العام 1948 حتى الآن، هذا ما يوضحه البلعاوي في كتابه "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن.
يقدم المؤلف وهو نجل المناضل "فتحي البلعاوي"، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا رئيسيا في تأسيس رابطة طلاب فلسطين في القاهرة وإسقاط مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء العام 1955، كما يقدم قراءة شخصية لتطور المشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، بدءا من تأسيس حكومة عموم فلسطيني 1948، مرورا بانطلاقة فتح والانتفاضة الأولى ووصولا لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن مرحلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يمكن اختصارها في معادلة صعبة وفريدة من نوعها في تاريخ الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، حيت تسعى للجمع بين مهمتين في آن واحد: "البناء والتحرير".
يقول المؤلف: "إن موقع غزة في مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا والشرق والغرب، فهي تعتبر من أقدم مدن العالم، وفيها أسرارا دفينة تكشف عنها يوما بعد يوما، ولا شك أنه ما يزال لديها الكثير منها، وهذا ما أظهرته عمليات التنقيب التي بدأت من جديد مع ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة في تموز(يوليو) من العام 1994، وقامت بها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع فرنسا، الممثلة بمدرسة الكتاب المقدس في القدس، التي سمحت بالوصول إلى معالم أثرية مهمة، وقد سحمت هذه الاكتشافات بتنظيم معرض فريد من نوعه حول الآثار في غزة، بمعهد العالم العربي في باريس، في صيف العام 2000، قبل اندلاع الانتفاضة".
ويتحدث البلعاوي عن اهتمام الصهيونية بغزة، يقول: "لا يغيب عن الحركة الصهيونية، السعي الدائم من أجل السطو على الآثار الفلسطينية وتحويرها لخدمه هدفها الاستعماري وتقديم روايتها المزعومة بامتلاك الأرض وتاريخها منذ آلاف السنين، وقد برز من قادة الاحتلال المهتمين بآثار غزة قائد الأركان الأسبق "موشى ديان"، الذي توجه منذ احتلت إسرائيل غزة للمرة الأولى، في العام 1956، خلال العدوان الثلاثي على مصر في السنة نفسها، نحو الآثار في غزة، وسعى لنقلها لمتاحف الاحتلال.
ويشير البلعاوي إلى أن الحفريات وعمليات التنقيب مكنت القائمين بها من الكشف عن آثار العديد من الكنائس الجميلة والقديمة جدا، خاصة في المكان الذي يقع فيه "مخيم الشاطئ"، للاجئين، لأنه يواجه البحر، مشيرا إلى أن بعض علماء الآثار الفرنسيين الذين يقومون بهذه الأبحاث يعتبرون أن "مخيم الشاطئ"، يخفي تحته أنقاض مدينة رومانية، لا تقل أهمية عن موقع جرش السياحي في الأردن.
أما عن تسمية غزة بهذا الاسم يقول المؤلف: "إن له تفسيرات ومعان عديدة في عدد من اللغات العربية والفارسية والرومانية، تتراوح بين العزة والثبات والقوة، وقد كتب عدد من المؤرخين في هذا الأمر".
في مقدمته للكتاب يوضح البلعاوي، أن كتابه صدر للمرة الأولى باللغة الفرنسية عن إحدى دور النشر العريقة نتيجة حوار طويل في منتصف شهر أيار (مايو) من العام 2007، في باريس، مع صحفي فرنسي، حيث قاد الحوار إلى الحديث بشكل عفوي عن دور غزة المحوري في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1948، وتطورها في مراحلها المختلفة، بما في ذلك حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى العام 2007، وقد اهتم الصحفي الفرنسي بما قلته و"اقترح علي أن أضعه في كتاب موجه للرأي العام الفرنسي، الذي يجهل تاريخ غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام".
ويضيف البلعاوي، أن كتاب "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، ليس كتاب تاريخ أو تحليل أو مراجعه أو نقد، أو حتى سيرة ذاتية، بل هو محاولة لجمع كل ذلك في سياق محادثة تحولت إلى كتاب لاقى صدى لدى الجمهور الفرنسي، مبينا أن فكرة الكتاب جاءت بأن غزة تتحدد فيها محطات أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، وتحديدا في الفترة التي أعقبت نكبة العام 1948، وبعدها بأشهر قليلة تشكلت حكومة عموم فلسطين.
وعن الحرب التي مرت على غزة، يقول المؤلف: "إنه لم يشير لها في كتابه، لأن الحرب التي مرت على غزة على الرغم من فظاعتها ونتائجها المدمرة، وإن كان تنبأ بها نتيجة قراءة المعطيات التي كانت موجودة على الأرض، ولكنه يمثل قراءة شخصية اختيارية، موجهة بالدرجة الأولى للقارئ الأوروبي، تحاول ربط الماضي بالحاضر، واستخلاص العبر اللازمة".
ويؤكد البلعاوي، أن قطاع غزة اليوم، سجن كبير بسماء مفتوحة، يعيش فيه أكثر من مليوني شخص على رقعة جغرافية ضيقة جدا لا تتجاوز مساحتها "360 مترا مربعا"، الأمر الذي يجعل منه أعلى المناطق في العام اكتظاظا بالسكان، وهو يعيش للعام العاشر على التوالي، حصارا يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تشير إلى ذلك مختلف تقارير المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها تقرير وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ويقول المؤلف بعد نكبة العام 1948، وشطب اسم فلسطين عن الخريطة، كانت غزة "أول الرصاص وأول الحجارة"، غزة هي الماضي والحاضر، وهي المستقبل، ولا يمكن تجاهلها والقفز عنها. وأي مشروع سياسي لحل القضية الفلسطينية، وإن كان لفترة معينة، لا يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار؛ لن يكتب له النجاح".
ويؤكد، "ليس هناك مشروع وطني فلسطيني من دون غزة"، فهذا الكتاب ليس تاريخ الثورة الفلسطينية بما فيها من محطات مفصلية، ولا حتى تاريخ غزة بشكل مباشر؛ إنه محاولة التوقف عند محطات تاريخية في الماضي وربطها بالحاضر الذي لا يتوقف سرده حتى منتصف العام 2008".
الكتاب جاء في تسعة فصول تبدأ فصوله من تاريخ غزة القديم منذ الكنعانيين وصولًا إلى أعتاب العدوان على غزة في نهاية العام 2008، إلى جانب وجود سيرة ذاتية للمؤلف، وأخرى لوالده، أهدى البلعاوي كتابه إلى "ذكرى والدي - فتحي البلعاوي-الذي أحب غزة وإلى والدتي زاهرة، وأختي نهيل، وإخوتي غسان، وبسام، وهشام، وياسر، وصلاح. إلى كل أصدقائي في غزة".

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