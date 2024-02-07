مجلس النواب يعرض فيديو للإنجازات طيلة ربع قرن من العهد الميمون للملك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عرض مجلس النواب في
مستهل جلسته اليوم الأربعاء، فيديو يتضمن أهم إنجازات البرلمان طيلة ربع قرن من
العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة حلول اليوبيل الفضي
لجلوس جلالة الملك على العرش.
واشتمل الفيديو على
مضامين خطابات العرش السامي طيلة 25 عاماً، وأهم المحاور التي وجه جلالة الملك الحكومات
إلى العمل بها، كما تضمن الإنجازات والتطورات التي شهدتها المجالس النيابية بهدف
تعزيز المسيرة الديمقراطية، وكذلك عدد القوانين التي أقرها كل برلمان وأهم المحطات
التي واكبها.
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