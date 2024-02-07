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مجلس النواب يعرض فيديو للإنجازات طيلة ربع قرن من العهد الميمون للملك

2/7/2024 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرض مجلس النواب في مستهل جلسته اليوم الأربعاء، فيديو يتضمن أهم إنجازات البرلمان طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.

واشتمل الفيديو على مضامين خطابات العرش السامي طيلة 25 عاماً، وأهم المحاور التي وجه جلالة الملك الحكومات إلى العمل بها، كما تضمن الإنجازات والتطورات التي شهدتها المجالس النيابية بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية، وكذلك عدد القوانين التي أقرها كل برلمان وأهم المحطات التي واكبها.

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