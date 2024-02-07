تماسك الجبهة الداخلية.. رهان الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية الخارجية

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

عمان - منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وفي خضم ما كانت تعيشه المنطقة العربية من أزمات، طفت على السطح، تهديدات امنية خارجية تمس استقرار المملكة، لكنها سرعان ما تفتتت أمام الرؤية الملكية في تعزيز الوحدة الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، التي رسخها اجماع شعبي ورسمي، لصد أي تهديد يمس بالوطن.



وقد واجه الأردن منذ تولي جلالة الملك، مصفوفة طويلة من التهديدات الأمنية والجيوستراتيجية، التي كان لها دور في إعادة قواعد الاشتباك مع الارهاب والارهابيين.



ومع تصاعد الازمات في المنطقة، عادت الى السطح، تهديدات تنظيمات ارهابية، وميليشيات شيعية تتمركز في جنوب سورية المنفلت امنيا، والفاقد لسيطرة الدولة السورية، الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني الوحشية من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبعات جرائمه لتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم، إذ رفضها الأردن، واعتبر الاقدام عليها خطا احمر وبمنزلة اعلان حرب.



لم يأل الأردن جهدا في وضع حد لأي تهديد يواجهه، وقد أرسى جلالة الملك رؤية واضحة في هذا النطاق، تتأسس على تماسك البينة الصلبة للجبهة الداخلية، فهي الأساس الذي تتحطم على صخرته أي تهديدات خارجية، وهو ما تجلى في صد عمليات التهريب الإجرامية للمخدرات والاسلحة الى الأردن، نفذتها ميليشيات شيعية تتمركز في الجنوب السوري، ووضع حد لخطر التهجير الذي يتطلع اليه الاحتلال الصهيوني، ناهيك عن مهام الأجهزة الامنية في مكافحة الارهاب المستمرة.



اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، بين أن الأردن تعامل مع الارهاب وما نجم عنه من عمليات إجرامية مؤسفة بحق الوطن والمواطن، منها حوادث: الركبان، البقعة، اربد، الكرك والسلط، وتفجيرات عمان، في نطاق عملياتي مميز، رافقه توعية وارشاد واسعين، الى جانب انضمام المملكة للتحالف الدولي لمكافحة الارهاب.



واضاف الحسنات، بعد انكماش تنظيم "داعش" الارهابي، أبدى الأردن انزعاجه من وجود ميليشيات شيعية مدعومة من إيران في الجنوب السوري، فوجودهم خطر على امننا، وقد توجهت بعملها الى رعاية عصابات تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود الشمالية او الشمالية الشرقية، ليظهر خطرها جليا بعد انتهاجها أسلوب التهريب المسلح.



ولفت الى أن واحدا من التهديدات التي يواجهها الأردن اليوم، بخاصة في الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة والفلسطينيين، برز مخطط صهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر او من الضفة الى الأردن، وهو ما يجعل من أداء المقاومة الفلسطينية، مانعا للتهجير، وهنا ظهر الموقف الأردني بوضوح، في رفضه لأي عمليات تهجير خارج أراضيهم، مواجها هذا المخطط المتطرف بحزم وقوة.



وبين الحسنات، أن محاولات الاحتلال المتطرف تهجير الفلسطينيين من اراضيهم، يحتاج لمعالجة فكرية وتوعوية، ترسم استراتيجية واضحة لمنع وقوع التهجير، والدفاع عن بقاء الفلسطينيين في ارضهم، الى جانب صد عمليات التهريب المسلح التي تستهدف زعزعة أمن البلاد.



وأوضح الحسنات، أن مواجهة المهربين القادمين من الجنوب السوري لدخول الاراضي الأردنية، أوقعت شهداء واصابات بين جنودنا، في المقابل، تمكنت قواتنا من قتل وأسر واصابة أعداد من المهربين الميلشويين، وكانت عمليات ردعهم ناجعة، اذ تمكن جنودنا من تحقيق اهدافهم، بمنعهم من زعزعة الامن والاستقرار، كما ان اعمالهم الاجرامية، لم تلق سوى الرفض الشعبي لها، ورفعت من وتيرة التماسك الوطني، وعززت عناصر وحدته في مواجهة الارهاب.

وأكد أن الأردن تعامل مع محاولات تهديده، بحنكة استخباراتية وسياسية وتوعوية، ما رفع وتيرة تعزيز وحدة الشارع الأردني خلف القيادة الهاشمية ضد هذه التهديدات، وتلاحم الجميع في منع الجماعات التخريبية وخلاياها من تحقيق اهدافها.



وفي نطاق موقف الأردن وحرصه على حل القضية الفلسطينية، خصوصا في مواجهة الفلسطينيين اليوم للاحتلال الصهيوني بدمه، أكد الحسنات، ان مصلحة الأردن في استمرار المقاومة، يرسخ مفهوم وقف التهجير من غزة الى سيناء، ومن الضفة الى الأردن الذي يعتبر هذا الفعل بمنزلة اعلان حرب، وهو بذلك يؤكد بأن التهجير خط احمر ويشدد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم.



وأشار الحسنات الى أنه بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأميركية، تغير شكل العلاقات الدولية والسياسية العالمية التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة، وانهيار المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي آنذاك، وإطلاق سيرورة العولمة وابعادها المعاصرة.



ولفت الى انعكاس التداعيات السلبية للمجموعات الارهابية التي بدأت تتشكل، وتنفذ هجمات في العالم، حتى مست الأردن وبأكثر من طريقة، إحداها نجم عن انفلات خطر الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم "القاعدة" وفروعه ومنها تنظيمه في بلاد الرافدين (الزرقاوي) الذي نفذ اخطر الهجمات الإرهابية ضد الأردن في العام 2005، في ما يسمى هجمات فنادق عمان.



وأشار الحسنات الى أن خطر الإرهاب بعد العام 2011، تبلور بعد ظهور خطر تنظيم "داعش" الارهابي، واستهدافه للأردن بعمليات إرهابية خطرة. وفي الوقت نفسه الذي انعكست فيه تداعيات الحرب داخل سورية بعد العام 2011، على الأردن بموجة اللجوء الإنساني للسوريين إليه، جراء تداعيات الحرب في سورية التي أظهرت فشل الدولة السورية في عدم سيطرتها على حدودها، وتمدد ميليشيات مدعومة من إيران هناك، وضلوعها السافر في تنظيم وحماية تهريب المخدرات والاسلحة إلى الأردن.



وبين ان اللحظة المفصلية الراهنة التي بدأت بعد السابع من تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي، وما تلاه من حرب للكيان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، تمثلت في الخوف من إقدام الكيان الصهيوني على دفع الفلسطينيين في الضفة إلى الهجرة القسرية للأردن.



اللواء المتقاعد د. عمار القضاة، أكد ان ما تعرض له الأردن من تهديدات امنية، واجهه بتحصين جبهته الداخلية، اذ تمكنت القيادة الهاشمية بحكمتها وتوجيهاتها، من تحويل هذه التهديدات الى فرص، تعزز التماسك الوطني بين أبناء الشعب الواحد، والالتفاف حول قيادتهم الهاشمية.



وعن تعامل الأردن مع الارهاب، أشار القضاة، الى أنه بحكم الجيوسياسية الأردنية، والموقع الجغرافي للأردن، فقد فرضت عليه تهديدات أمنية من مجموعات متطرفة، تسللت الى داخله، سعيا منها للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة الأردنيين وأمنهم للخطر، والحاق الضرر بالمرافق العامة والاملاك الخاصة، والمس بأرواح الابرياء.



وبين هنا، ان الأردن بنى سياسته في مواجهة خطر الارهاب، على محاور عدة، منها: العملياتي والاستخباراتي، والقانوني بتعديل التشريعات عبر إصدار قانون لمكافحة الارهاب، والمشاركة في تحالف دولي لمحاربة الارهاب، والتوعية والارشاد الديني، والدعوة للاعتدال الديني ونبذ التطرف والغلو.



وأضاف القضاة، أن الخطر الآخر، يتمثل بانتشار ميليشيات شيعية في الجنوب السوري، وقد كان الأردن من اوائل من حذر من خطر وجود هذه الميليشيات على الامن الوطني الأردني، وحاليا، فإن هذه المليشات تحاول تنفيذ عمليات تهريب بقوة السلاح عبر الحدود الأردنية وبإصرار، لإحداث ثغرات أمنية في حدوده، باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وانواع مختلفة من القذائف والمتفجرات، ليتمكنوا من تهريب المخدرات، ما يشكل خطرا واضحا على المنظومة الامنية الوطنية.



أما عن خطر دعوات الاحتلال الصهيوني المتطرف للتهجير، فأكد ان جلالة الملك تنبه لما قد يقدم عليه الكيان منذ لحظة اندلاع الحرب الصهيونية على غزة. مبينا أنه منذ اندلاع هذه الحرب، وما تبعها من جرائم إبادة جماعية للغزيين ينفذها الاحتلال، الى جانب أعماله الاجرامية في الضفة، فإن الأردن تيقظ لما يتخفى وراء الحرب، وهو تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر ومن الضفة الى الأردن، وذلك تبدى عبر ممارسات الاحتلال والمستوطنين في أعمالهم الاجرامية لتهويد المسجد الاقصى، وتنفيذ اقتحامات مستمرة فيه، ناهيك عن الجرائم البشعة التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.



وكان موقف جلالة الملك صريحا، وينذر بخطورة المشروع الصهيوني، وأن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وان الكيان الصهوني اذا فكر بتلك الخطوة سيكون هذا بمنزلة اعلان حرب.

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