المبادرات الملكية.. عدالة بتوزيع المكتسبات وتخفيف معاناة المواطن

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق "الغد"

محافظات - يولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اهتماما بالغا تجاه قضايا تحسين ظروف المواطنين المعيشية والتخفيف من معاناتهم، وذلك بتجويد الواقع التنموي، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة، وضمان توزيع عادل للمشاريع على مختلف المناطق مع التركيز أكثر على المناطق الأشد فقرا.



وعلى مدار 25 عاما، شكل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين جوهر الاهتمام الملكي، ضمن رؤية شاملة أطلقت خلالها المبادرات الملكية، التي استهدفت تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية.

وقد طالت هذه المبادرات جميع القطاعات من أهمها، التعليم، والصحة، والتنمية والشباب، كما أولت اهتماما متزايدا بقطاع المشاريع التنموية وخاصة الإنتاجية والتي استهدفت شرائح المجتمع ومنحت الفرصة للجميع من أجل المشاركة الحقيقية والفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.



وركزت التوجيهات الملكية المبنية على رؤية ثاقبة، على ضرورة إيلاء المناطق النائية وخاصة تلك التي تعاني التهميش، الاهتمام الأكبر، وحظيت المحافظات بالنصيب الأكبر من المبادرات، التي كان لها أثر كبير في تحسين ظروف المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.



هذه المبادرات، التي يطلقها الملك، تصب في إطار توفير سبل العيش الكريم وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، كما أنها ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وبناء الأردن الحديث والعصري، أردن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.



ولم تغب عن المبادرات الملكية التي أطلقها الملك، التأكيد على تنفيذها بأسرع وقت، من خلال توجيه المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي، للتنسيق مع الجهات المعنية في المناطق التي استهدفتها المبادرات بوضع برامج تنفيذية وجداول زمنية لتنفيذ مشاريع المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف التخفيف من الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في المجتمعات المستهدفة.



يشير رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة في هذا الخصوص، إلى أن "المبادرات التي يأمر الملك بتنفيذها تنجز بأقل من عام دون أي تأخير، فيما المشاريع الحكومية تنتظر سنوات لحين استكمالها"، مؤكدا أن "تلك المبادرات الملكية بشكل عام وتلك التي نفذت في محافظة إربد على وجه الخصوص كان لها الأثر الكبير في تحسين ظروف العديد من الأسر، كما أسهمت برفع سوية الخدمات في العديد من القطاعات وأهمها الصحة والتعليم".



وقال" المبادرات الملكية، إنجازات فعلية، تحدث الفارق وتمنح الفرص، وتشغيل آلاف المتعطلين عن العمل".



وتعددت المبادرات الملكية السامية التي شملت محافظة إربد، والتي غطت مختلف ألوية المحافظة وأسهمت بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، إنشاء 15 وحدة سكنية للأسر العفيفة في لواء الرمثا، وصيانة سبع وحدات قائمة وشراء أربعة منازل لعدد من الأسر الفقيرة وأسر الشهداء، وإنشاء ملاعب كرة قدم في لواء بني كنانة في كل من بلدات ابدر والسيلة ويبلا.



كما اشتملت المبادرات الملكية على توسيع وتحسين مدخل بلدة تبنة بلواء الكورة وتأهيل الوادي المحاذي لمخيم الشهيد عزمي المفتي في لواء بني عبيد، منعا لحدوث الفيضانات، وشراء مبنى استثماري للجنة خدمات مخيم اربد.



وشملت مشاريع المبادرات الملكية في إربد، إنشاء 14 وحدة سكنية في منطقتي المخيبا الفوقا والتحتا إلى جانب إنشاء 100 وحدة في كل من ألوية القصبة والأغوار الشمالية وبني عبيد والطيبة وبني كنانة.



كما تم إنشاء خمس مدارس وحدائق عامة في مناطق مختلفة من المحافظة وإنشاء مركز صحي في منطقة المسرة بلواء الرمثا ومركز تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية، ومعالجة مشكلة مصنع "رب البندورة" في لواء الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى تزويد مستشفى معاذ بن جبل بجهاز رنين مغناطيسي، وتأهيل منطقة الحمة سياحيا، وإعادة تأهيل مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة سهل حوران.



وقال محافظ إربد رضوان العتوم إنه "تم تخصيص وحدة سكنية شاغرة لأسرة من الأسر العفيفة في مساكن المكرمة الملكية السامية في لواء المزار الشمالي وتم تخصيص وحدتين سكنيتين شاغرتين لأسرتين من الأسر العفيفة في مساكن المكرمة الملكية السامية في لواء بني عبيد".



وأشار إلى أنه "تم شمول مخيم إربد ومخيم عزمي المفتي بالمكرمة الملكية السامية لتمويل مجموعة من المشاريع في جميع مخيمات المملكة و التي بلغت قيمتها أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار، إضافة لإنشاء مركز تأهيل المعاقين في بلدة المشارع لواء الأغوار الشمالية".



وبين العتوم أنه "تم توقيع اتفاقية مع بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، لأنشاء مركز زها الثقافي وتم رصد المخصصات إلى جانب صدور التوجيهات الملكية السامية لإنشاء (14) وحدة سكنية في لواء الأغوار الشمالية ضمن المكرمة الملكية السامية لمساكن الأسر العفيفة في لواء الأغوار الشمالية، وحاليا في مرحلة تخصيص قطعة أرض لهذه الغاية".



وأضاف أنه "بتوجيهات مباشرة من الملك تم تسليم 16 وحدة سكنية بمنطقة المشارع و 14 وحدة سكنية بمنطقة المخيبة الفوقا والتحتا و 15 وحدة سكنية في الرمثا وصيانة 8 وحدات و إنشاء قاعة متعددة الأغراض بمنطقة حبراص و شراء شقق سكنية لعدد من أسر الشهداء".



ويولي جلالة الملك اهتماما لفئة الشباب، بتوفير الأماكن الملائمة والمناسبة لخدمتهم حيث تم إنشاء ملعب قانوني وادي زبدة و إنشاء ملاعب كرة قدم خماسية في لواء بني كنانة(يبلا،ابدر،السيلة) وشراء باصات لأندية (بشرى – سهل حوران – ديرأبي سعيد – الأشرفية – زحر – الكريمة ) وتوسعة وتحسين مدخل تبنة بمبلغ (1,690,000).



ولا تعد إربد محافظة استثنائية، بل أن شمولية الرؤية هو ما يميز هذه المبادرات انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية والتوزيع العادل للمشاريع بمختلف اشكالها.



ففي محافظة الكرك، شهدت المحافظة خلال الأعوام الأخيرة العديد من الإنجازات التنموية الكبيرة التي تحققت على مستوى الخدمات المختلفة، بفضل المبادرات الملكية السامية والمتابعة الدائمة والحرص على إنجازها وتقديم الخدمات للمواطينن بأفضل مستوياتها، وخاصة في مجالات بناء المدارس والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية.



وكانت محافظة الكرك قد شهدت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات والزيارات الملكية والتي رافقها تطور كبير في مختلف المجالات التنموية وساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطرق والزراعة وغيرها من الخدمات، وقد نفذت أغلبية تلك الخدمات من خلال التوجيهات الملكية، بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.



شملت المبادرات الملكية خلال العام الماضي افتتاح عيادات جديدة في مستشفى الكرك الحكومي، وهي عيادة القلب والكلى والحروق، وافتتاح قسم القسطرة والخداج ودعم المستشفى بأطباء اختصاص على نظام شراء الخدمات وبدء شراكة بين الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الكرك الحكومي لإجراء أطباء من الخدمات الطبية عمليات بالمستشفى.



كما شملت المبادرات الملكية بناء الصالة الرياضية في منطقة مؤاب، والتي جاء تنفيذها في سياق المبادرات الملكية، بهدف النهوض بالحركة الشبابية والرياضية في المحافظة، وتمكين الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية في بيئة صحية تعزز من قدراتهم ومواهبهم، إضافة الى بناء حديقة شهداء الهيّة، التابعة لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي، وتبلغ مساحة الحديقة نحو (8) دونمات، وتضم مدرجا وملعبا ووحدتي ألعاب مطاطية ورملية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ومرافق أخرى.



وفي مجال قطاع التعليم وبناء المدارس، تم إضافة 3 غرف صفية في مدرسة جعفر بن أبي طالب التابعة لمديرية تربية المزار الجنوبي، ودراسة إمكانية توفير مكيفات نظرًا لخصوصية المنطقة وأجوائها شديدة البرودة، واستملاك أرض لبناء مدرسة جديدة لمدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية وتعليم قصبة الكرك، وطرح عطاءات مدارس سد السلطاني والقطرانة والأبيض، والتي تتضمن إضافات الغرف الصفية والمرافق والملاعب وأعمال الصيانة الشاملة.



كما تم إنشاء نواة مدرسة مكونة من 12 غرفة صفية لمدرسة فاطمة الزهراء المستأجرة، وطلب تخصيص 5 دونمات للمنطقة ذاتها، وإضافة 12 غرفة صفية وصيانة الوحدات الصحية في مدرسة المنشية الأساسية المختلطة، إلى جانب صيانة مسرح مدرسة الحسين الثانوية الشاملة للبنين، وتركيب مكيفات لغرف التعليم الفندقي، وبناء نواة مدرسة بواقع 12 غرفة صفية ومنافعها كافة لمدرسة الزهراء الثانوية للبنين، بلواء القصر وإضافة 6 غرف صفية لمدرسة فقوع الأساسية للبنين، إضافة إلى تركيب مظلات في مدرسة أمرع الثانوية المختلطة،



كما تم استلام مدرسة ثانوية جديدة بلواء المزار الجنوبي هي مدرسة مؤتة الثانوية للبنين، واستلام مدرسة جديدة بلواء الأغوار الجنوبية هي مدرسة غور الحديثة الثانوية للبنات، إضافة إلى استلام جناح رياض الاطفال عدد اثنين في مدرستي الظاهر بيربس والمزرعة واستلام قاعة متعددة الأ غراض.



وعلى صعيد الطرق وضمن سياق المبادرات الملكية، فقد بدء العمل بإعادة تأهيل طريق المزار الجنوبي محي الأبيض الطريق الصحراوي، وإعادة تأهيل طريق الكرك البلدات الشمالية بالمحافظة، وإنارة طريق الكرك القطرانه الصحراوي.



ونفذت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، التقى خلال العام الماضي عددا من اللقاءات مع وجهاء وأبناء وبنات محافظة الكرك حيث جرى الاستماع لأبرز احتياجاتهم ومطالبهم سعياً لتلبيتها ضمن الموارد والإمكانيات المتاحة، تنفيذاً للرؤى الملكية التي تؤكد استمرار النهج التواصلي مع أبناء الوطن وبناته في مختلف مواقعهم.



وتؤكد فاعليات من قطاعات عدة بعجلون، أن زيارات جلالة الملك

عبد الله الثاني للمحافظة، كانت تتزامن مع إطلاق عشرات المبادرات والمكارم الملكية التي طالت مختلف القطاعات، وأسهمت بتحسين الخدمات واستهدفت جميع القطاعات.



وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، التقى في الديوان الملكي الهاشمي، وجهاء وممثلي أبناء وبنات محافظة عجلون، لمتابعة المطالب والقضايا، التي تم طرحها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لمحافظة عجلون، وللوقوف على أية مطالب واحتياجات وأفكار أخرى لتضاف للطلبات التي قدمت خلال اللقاء الملكي، وليصار التنسيق حيالها مع جميع الجهات المختصة لدراستها ومتابعتها حسب الأولويات والإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها، خاصة مخطط عجلون الشمولي الذي يحظى باهتمام خاص ومتابعة من جلالة الملك.



وحول المبادرات الملكية، أوضح العيسوي أنه خلال السنوات الماضية نفذت العديد من مشاريع المبادرات الملكية شملت مختلف مناطق المحافظة وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية.



وقال، إنه بتوجيهات من جلالة الملك فإن المبادرات الملكية مستمرة، وسيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي توفر فرص العمل للشباب.



ويقول رئيس مجلس المحافظة السابق الدكتور محمد نور الصمادي، إن حديث ولقاء جلالة الملك مع أبناء المحافظة كان دائما ينبع من القلب إلى القلب، ومفعما بالحب والأخوة والحرص على بناء دولة عصرية بتعاون الجميع، مشيرا إلى أنّ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي إرادة سياسية للدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أطلقَت مع بداية المئوية الثانية للمملكة، مؤكداً ضرورة إدراك أهمية مسارات التحديث الثلاثة، لتمكيننا من الوصول إلى الأردن الذي نريد بقيادة جلالته .



وثمن اهتمام جلالته بتطوير وتنمية محافظة عجلون من خلال العديد من المبادرات وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية، لتساهم في توفير فرص العمل لشباب وشابات المحافظة للحد من البطالة والفقر، لافتا الى أن هذا التوجه يساهم في فتح مزيد من المشاريع التنموية والاستثمارية، مؤكدا حرص الجميع على السير على خطى ونهج جلالة الملك وولي العهد بالعمل على تقديم ما يلزم من المجلس لخدمة عجلون.



المبادرات والمكارم الملكية وضمن رؤيتها الشاملة وشمولية اهدافها، استهدفت كافة المناطق والشرائح والقطاعات.



ففي جرش، كان لزيارة جلالة الملك الأخيرة للمحافظة أن تم الإيعاز بإجراء دراسات وإقرار حزمة جديدة من المبادرات الملكية في جرش، من بينها إنشاء 100 وحدة سكنية للأسر العفيفة وإنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية بما يوفر فرص عمل، ووضع حجز الأساس لإنشاء كلية جامعية حكومية تابعة للبلقاء التطبيقية في محافظة جرش.



وتتضمن الحزمة تطوير مجمع جرش الرياضي وتحويله إلى مدينة رياضية متكاملة وتنفيذ مشروعات أخرى تنموية وتعليمية، فيما ستركز المبادرات الملكية خلال الفترة المقبلة على المشروعات الإنتاجية والتشغيلية.



وأهم المشروعات التي أقيمت في محافظة جرش من خلال المبادرات الملكية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليون دينار، مشروعات في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، ودعم المشروعات الإنتاجية، والشؤون البلدية والسياحة.

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