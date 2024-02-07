اللامركزية.. تجربة قطف المواطن ثمارها بعدالة توزيع الخدمات والتنمية

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

عمان - برغم مضي سنوات على مشروع اللامركزية، لكن سرعان ما قطف المواطن ثمار هذه التجربة ولمس آثارها الإيجابية، في تحقيق العدالة بتوزيع الخدمات وإشراك المواطن بتحديد احتياجاته من المشاريع الخدماتية، لا بل دفعت النواب للالتزام بدورهم التشريعي والرقابي إلى حد كبير، بعد تولي مجالس المحافظات أعمال تحديد الخدمات وتنفيذها، بدلا من أن تدرج مشاريع المحافظات على برامج المترشحين للانتخابات النيابية ومن ثم على برامج النواب.



وحتى يجري تطوير تجربة اللامركزية، وإضافة نجاحات عليها، فيتوجب على صانعي القرار تحريرها من بعض المرجعيات الرسمية، لتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية، والتشريعات المرتبطة بها، بخاصة وأن مجالس المحافظات تسعى لتنفيذ مشاريع جاذبة سياحيا أو استثماريا، هدفها في المحصلة زيادة فرص العمل، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.



رئيس مجلس محافظة الزرقاء د. ماجد الخضري، أكد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لعمل مجالس المحافظات، هدفت لإحداث تنمية مستدامة، ترتكز على العدالة في توزيع الخدمات عبر هذه المجالس التي ينتخبها المواطنون.

وأضاف الخضري، أن هذه التجربة أشركت المواطن بتحديد احتياجاته من الخدمات ومعرفة أولوياته، وبالتالي فإن مجالس المحافظات، وبعد تحديد ما تحتاجه من مشاريع، تبدأ بتنفيذها كي يلمس المواطن العدالة في توزيع الخدمات والتنمية المستدامة.



ورأى أن هذه التجربة، لتحقق مزيدا من النجاح، وتطوير الأداء، يجب أن تجري مراجعة التشريعات أولا بأول، لينتظم أداء وعمل هذه المجالس، وتوفير الأدوات اللازمة لعملها، لنتمكن من تحقيق إنجاز المشاريع الخدماتية الملحة، بعيدا عن الروتين في اتخاذ الإجراءات التي تعيق وتؤخر الإنجاز.



مجالس المحافظات أحدثت خلال هذه الفترة، ثورة تنموية على مستوى الوطن، إذ أن مؤسسات الدولة ترتبط بها من حيث المخصصات، وهي جاءت برغبة من جلالة الملك، لإشراك أبناء المجتمع المحلي بصنع القرار عبر تمثيلهم بمجالس منتخبة، كما أن المواطن يعرف ما هي احتياجاته من حيث الخدمات والتنمية، وهذا بالتالي خفف عليه عناء السفر للمركز، وأصبحت كل منطقة جغرافية ممثلة بعضو من مجلس المحافظة، يعرف احتياجاتها وأولوياتها.



لذلك توضع الأولويات بناء على إجماع المجلس وحسب الأولويات والقطاعات، ما يحقق عدالة نسبية من حيث توزيع الخدمات على أطراف المحافظات، وأصبحت كل منطقة تأخذ حقوقها من الخدمات والتنمية، وهذا أسهم بتطوير وإحداث ثورة تنموية في المحافظات، إذ سينعكس على الوطن وارتفاع مستوى تنميته.



وعن مستقبل تجربة اللامركزي، قال العتوم "لاحقا سنشهد تطورا في هذه المجالس بعد ارتباطها بوزارة الإدارة المحلية، ما أحدث تسهيلات أمامها، ونأمل بتطوير تشريعات وتعديل قوانين، لنضوج هذه المجالس".



رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، قال إن "مجلس المحافظة أسهم بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة عبر دعم القطاعات الخدمية، للوصول إلى بنية تحتية متكاملة تسهم بجلب الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية عبر تأهيل المرافق السياحية والوصول إلى مدينة صناعية استثمارية وسياحية بامتياز".



وأما عن الدور المستقبلي للمجالس، فيؤكد أبو ركبة "أنهم في مجلس محافظة مادبا، يسعون جاهدين بعد الانتهاء من تأهيل البنية التحتية، إلى إيجاد شراكة حقيقية من الشركات المحلية والأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تسهم بتخفيف ظاهرتي الفقر والبطالة"، مشيرا إلى أن المجلس يطلع أيضا على تنفيذ مشاريع تشغيلية وتنمية الاستثمار في المحافظة.

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