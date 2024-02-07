انفراج الحياة السياسية والحزبية خريطة طريق لمستقبل سياسي بامتياز

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

عمّان- تتزامن ذكرى تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مع ولادة الحراك السياسي والحزبي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيهات جلالة الملك بانفراج الحياة السياسية والحزبية، والتي تبلوت على شكل قانونين: الانتخاب والأحزاب.



فكانت خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري جنبا إلى جنب للانتقال إلى مرحلة جديدة، وصولا إلى الحكومات البرلمانية.



فالحلم أوشك أن يلمس الحقيقة، ذلك الحلم الذي بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي لحكومات برلمانية، وقبة برلمان تناقش قوانين وهموم وتطلعات البلاد تحت مظلتها، أصوات حزبية تبدأ من أقصى اليمين وتنتهي إلى أقصى اليسار، حلم بأن يكون الأردن بلدا ديمقراطيا "تهندس" حياته الأحزاب، وتترأس حكوماته أحزاب.



وقبله كانت الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي بدأت عهدا جديدا، وكانت نبراسا للدولة للاستعانة بها لتنطلق إلى مرحلة الاستعداد والانطلاق.



هذا الحلم بدأ يتبلور على الأوراق بتعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذين كانا من أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديت المنظومة السياسية،



وانتقل إلى الأرض مع أول حزب صوّب أوضاعه لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ومع أول برنامج حزبي يحاكي أهم الهموم والتحديات السياسية والاقتصادية، التي تتعلق بالوطن وفقط الوطن.



ومع بدء تغير المشهد السياسي والحزبي، تطبيقاً لقانوني الانتخاب والأحزاب، التي أدت حتى الآن لتأسيس 31 حزباً، يظهر التحدي الأكبر الذي يدور حول التطلعات السياسية التي تحكم منظومة الانتخابات والأحزاب، في هذه المرحلة الجديدة على الأردن.



هذا التحدي، تحدث عنه سياسيون لـ"الغد"، منهم الناطق الإعلامي للحكومة الأسبق سميح المعايطة، الذي اعتبر أن منظومة التحديث السياسي تحمل رؤية جلالة الملك لتغيير آلية تشكيل مجلس النواب والحكومات، عبر عملية متدرجة لمدة 12 عاما تبدأ مع الانتخابات النيابية القادمة بإعطاء الأحزاب 41 مقعدا من مقاعد المجلس وصولا إلى أن يصبح العمل الحزبي البوابة الرئيسة لدخول مجلس النواب ويصبح الحزب أو الائتلاف، الذي يحصل على أغلبية مقاعد المجلس، هو صاحب الحق في تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفي كل المجالات.



هذه الرؤية الملكية بحسب المعايطة، تحدث تغييرا جذريا في النظام السياسي، وتحقق فكرة الحكومات المنتخبة، وتعزز فكرة العمل الحزبي الذي يعمل للوصول للسلطة التنفيذية والتشريعية، وهذه الرؤية التي تم إقرار تشريعاتها بما في ذلك التعديلات الدستورية المطلوبة تمثل نقلة نوعية في الإصلاح السياسي، والوصول لحكومات برلمانية بالنسبة لجلالة الملك بحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبق د. خالد الكلالدة، هي رغبة قديمة ليست من عمر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بل هي منذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تحدثت عن حكومات برلمانية، وهذا مطلب قديم وتحدث عن الإصلاح بالتدريج.



والرغبة الملكية بحكومات برلمانية- كما يضيف الكلالدة- هي أمر لا يحمل الشك، ما يتوجب على الوزارات أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية، وبما يتناسب مع مصطلح الإرادة السياسية التي تتشكل من رغبة ملكية وطموحات شعب.



بدوره يرى أمين عام حزب الميثاق الوطني د. محمد المومني، أن مناسبة تسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية هي مناسبة وطنية أردنية غالية على كل أردني وأردنية، نحتفل فيها بإنجازات قائد الوطن، الذي خاض وما يزال الصعاب والتحديات الكبيرة التي يواجهها الإقليم والأردن، وكان دوما يخرج الأردن من الأزمات أقوى مما دخلها، وهو الذي جعلنا نرفع رؤوسنا وهاماتنا عاليا فخرا بملك عظيم كريم صلب شجاع مقدام.



ورجّح المومني أن هذا العام سيكون عاما سياسيا مهما بفضل رؤية جلالة الملك التحديثية السياسية، والأحزاب والمواطنون معنيون بالتفاعل مع هذا التحديث التاريخي بما يستحقه الأردن، مرجّحا أن تكون الانتخابات القادمة مختلفة عن كل ما سبقها ويجعلها برامجية واقعية براغماتية.



وفيما تعد مناسبة تسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية بالنسبة لأمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، فرصة للتذكير حول تطلعات جلالة الملك لحياة سياسية برلمانية متقدمة، تعبّر عن الواقع الجديد للحياة السياسية المبني على العملية الحزبية البرامجية.



وتابع: تم تشريع قانوني الانتخاب والأحزاب حسب تطلعات جلالة الملك للتمهيد لحياة سياسية جديدة على بلدنا، لافتا إلى أن الأردن الآن في خضم هذه العملية، بحيث شرعت قوانين وبدأ حراك سياسي جديد، ووصل عدد الأحزاب لــ 31 حزباً، ما يعني أنه بدأ حراك سياسي يتطابق مع تطلعات الملك.



وأشار إلى تطلع الأحزاب لتكون ممثلة لأربعة تيارات سياسية على الأكثر، لأن العمل الحزبي الصحيح يجب أن يكون مبنيا على التعددية، مشيرا إلى أن هذا العام هو عام الانتخابات، وقال "نتأمل عبر الانتخابات أن نصل لمرحلة تطلعات جلالة الملك لشكل الحياة السياسية في الأردن".

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