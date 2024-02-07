Thursday, 08 February 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتخاب آل خطاب لترؤس لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية في القاهرة

2/7/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأست المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية/ وزارة النقل يوم أمس الثلاثاء، أعمال لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والتي تعقد اجتماعاتها حالياً في جامعة الدول العربية/ القاهرة بعد أن تم انتخاب مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب رئيساً للجنة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدة نقاط؛ من أهمها الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية والذي يوافق الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر من كل عام، واستكمال خطط عمل تطوير مرافق الأرصاد الجوية إعلاميا، وزيادة الشراكة مع الجهات المختلفة وبخاصة الإعلام، بالإضافة إلى تعزيز المفهوم التنموي لخدمات الأرصاد الجوية وكذلك دراسة تجارب المنظمات الإقليمية والدول المتقدمة في التعامل مع الجهات الإعلامية وأهمية تقديم دورات تخصصية للعاملين في مرافق الأرصاد الجوية بالدول العربية الأعضاء في مجال الإعلام.

ويأتي ذلك في إطار سعي مختلف مرافق الأرصاد الجوية العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة التي تم إعلانها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في شهر آذار/ مارس 2022؛ وهي "الإنذار المبكر للجميع" والتي تهدف لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال نظم الإنذار المبكر بحلول عام 2027 نظراً لما يشهده العالم من تغيرات مناخية والتي أدت إلى حدوث ظواهر جوية متطرفة أصبحت تزداد عنفاً مثل حدوث الفيضانات والسيول وموجات الحر.

MENAFN07022024000072011014ID1107824042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث