منح دراسية للأردنيين من كوريا الجنوبية لمستوى البكالوريوس (رابط)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى البكالوريوس مقدمة من Gwangju Institute
of Science & Technology / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025 في تخصصات مختلفة (علوم
الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الذكاء الاصطناعي) وغيرها من
التخصصات.
وتاليا تفاصيل
الإعلان:
شروط التقديم: حصول
الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL،
أو IELTS.
تغطي المنحة الدراسية:
(الرسوم
الدراسية، تأمين طبي، وجبات طعام، راتب شهري، السكن، رحلة طيران لمرة واحدة فقط).
موعد التقديم: ينتهي
تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024
آلية التقديم: الدخول إلى
الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="admission/uniforeigner" href=""
وللاطلاع على المزيد
من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني
للجامعة:
ملاحظات:
يشترط على الطالب
للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلال فترة التحاقه بالدراسة عن (4.5/3).
يشترط على الطالب
الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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