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منح دراسية للأردنيين من كوريا الجنوبية لمستوى البكالوريوس (رابط)

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى البكالوريوس مقدمة من Gwangju Institute of Science & Technology / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025 في تخصصات مختلفة (علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الذكاء الاصطناعي) وغيرها من التخصصات.

وتاليا تفاصيل الإعلان:

شروط التقديم: حصول الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL، أو IELTS.

تغطي المنحة الدراسية:

(الرسوم الدراسية، تأمين طبي، وجبات طعام، راتب شهري، السكن، رحلة طيران لمرة واحدة فقط).

موعد التقديم: ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024

آلية التقديم: الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="admission/uniforeigner" href=""

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة:


ملاحظات:

يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلال فترة التحاقه بالدراسة عن (4.5/3).

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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