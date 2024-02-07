Thursday, 08 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مربي الأبقار: الحليب الطازج المنتج بمزارع الأبقار الأردنية متوفر بكميات كافية

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثمنت جمعية ائتلاف مربي الأبقار عاليا خطوات المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تستهدف المخالفين المتلاعبين بطعام المواطنين وضبطهم واتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم.

ورحبت الجمعية بتشديد هذه المؤسسة الوطنية ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار مهيدات إجراءاتها الرقابية على مصانع الألبان والأجبان وعلى الأسواق، لمنع بعض ضعاف النفوس من منتجات مصنعة من مواد مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية، وهو ما يشكل أكبر ضمانة لحماية المنتج الوطني والمستهلك والمصانع الملتزمة ومربي الأبقار والاقتصاد الوطني على حد سواء.

ورحب مربو الأبقار بإغلاق المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مصانع الألبان المخالفة، وإتلافها 17.5 طنا من الألبان المغشوشة المضبوطة المنتجة من الحليب المجفف ومن مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.

واعتبروا أن هذه الخطوة تصب في الاتجاه الصحيح وفي مصلحة الجميع، مؤكدين أن الحليب الطازج المنتج في مزارع الأبقار على مساحة الوطن متوفر بالكميات الكافية لتغطية احتياجات كل مصانع الألبان، وبالأسعار المناسبة التي تحافظ على أسعار الألبان والأجبان في الأسواق كما هي.

وأضافوا: لأننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل، فإن الجمعية تطالب الجهات الرسمية ذات الصلة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وعلى مصانع الألبان لحماية الوطن من بعض ضعاف النفوس الذين يسعون إلى تحقيق أرباح إضافية حتى لو تحقق ذلك على حساب صحة المواطن.

MENAFN07022024000072011014ID1107824038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث