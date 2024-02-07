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لجان خدمات المخيمات تستذكر يوم الوفاء والبيعة

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر بيانا تستذكر فيه يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف السابع من شباط/ فبراير عام 1999.

وجاء في البيان أن هذا اليوم سيبقى محفورا في ذاكرة الأردنيين جميعا، يوم ودعوا جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال- طيب الله ثراه- وبايعوا في هذا اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأضاف البيان "وبهذه المناسبة...فإننا نستذكر بكل فخر مسيرة بناء الأردن الحديث، في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه - ونمضي قدما بكل عزيمة واقتدار، في ظل قائد مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز ومعززها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".

وتابع "مسيرة جلالة الملك الباني التي امتدت لما يقارب نصف قرن، تحققت فيها الإنجازات، وتجسدت فيها المواقف الوطنية والقومية الشجاعة والتي جعلت من الأردن رمزا للصمود والأمن والأمان وتزداد العزيمة والصلابة يوم بايع الأردنيون جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لمواصلة مسيرة التحديث التي يقودها جلالته".

كما جاء في البيان "في هذا اليوم نجدد ولاءنا وانتماءنا لجلالة الملك مؤكدين على وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوقه المشروعة في كل المحافل وتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بالإضافة إلى مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والقيام بالدور التاريخي والديني في رعاية هذه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها".

وأضاف البيان "نثمن عاليا جهود جلالة الملك في العمل باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إليها، وحشد الدول المانحة للأونروا بإعادة النظر بقرارها وقف تمويل الأونروا".

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