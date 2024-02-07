الكهرباء الأردنية تهنئ الملك بعيد الجلوس الـ25

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يتقدم رئيس مجلس إدارة
شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير وأعضاء مجلس إدارتها والمدير العام
المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدلله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير
الحسين بن عبدالله، بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية.
وإذ تنتهز هذه المناسبة
الجليلة لتجديد الولاء والوفاء لسيد البلاد ونؤكد دعمنا لمسيرة البناء والعطاء والتطور
المستمر والرغبة في بناء مستقبل واعد، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا
الهاشمية بالأمن والاستقرار والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الهاشمية.
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