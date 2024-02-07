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الكهرباء الأردنية تهنئ الملك بعيد الجلوس الـ25

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير وأعضاء مجلس إدارتها والمدير العام المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدلله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية.

وإذ تنتهز هذه المناسبة الجليلة لتجديد الولاء والوفاء لسيد البلاد ونؤكد دعمنا لمسيرة البناء والعطاء والتطور المستمر والرغبة في بناء مستقبل واعد، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الهاشمية بالأمن والاستقرار والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الهاشمية.

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