إصابة أحد مرتبات حرس الحدود ومقتل 3 مهربين تسللوا من سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرَّح مصدر عسكري
مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة
العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات
أحبطت فجر اليوم الأربعاء ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
قادمة من الأراضي السورية.
وأسفرت العملية عن
مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل
المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وصرَّح المصدر بإصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود أثناء
الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة.
وأكد المصدر أن القوات
المسلحة ماضية باستخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل
من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
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