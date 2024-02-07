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ذكرى الإسراء والمعراج.. رسائل بقرب النصر وزوال الغمّة

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف ليلة السابع والعشرين من رجب المباركة نفحات عطرة تبعث في النفس مزيدا من العزيمة والإصرار الأمل بأن الصعاب والأزمات مهما قست وتمادت فإنها الى زوال والفرج بنصر الله آتٍ لا محالة ايمانا بما بشر الله من قبل "فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا" ليطل فجر الحق بعد عتمة الظلم، وتنبعث المنح بعد المحن والخطوب.
تلك هي العبرة، ففي هذه الأيام العصيبة تطل هذه الذكرى العظيمة وقد طالت حرب ليست كغيرها من الحروب عنان السماء وعاثت قتلا وتشريدا وتدميرا لكل ما له علاقة بالحياة وكأن المظلومين في أرض المعراج على موعد مع الذكرى لتملأ قلوبهم بنفحاتها الايمانية وتزيدهم ثباتا على ثباتهم وأملا ويقينا بأن الله معهم وأن رحماته ستتنزل عليهم.

هذا ما تؤكده معاني الذكرى الجليلة فتحل علينا مبشرة برسائل تبعث الطمأنينة والتفاؤل، وتحمل في طياتها بشائر خير وبركة، فهي نعمة إلهية ومنحة ربانية ونفحة من نفحاته تبث في وجدان المظلومين مزيدا من الأمل، وتلقي في قلوبهم قبسا من نور، لتُذهب أحزانهم، كما أذهبت الحزَن عن قلب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، وآنست وحشته مما لاقاه من الشدائد والمحن.
فقد أسريُ بالنبي محمد من مكة الى القدس ومن هناك عُرج به الى السماء بعد عام من الحزن توفي خلاله عمه أبو طالب الذي كان يدفع عنه أذى قريش ومن ثم زوجته خديجة بنت خويلد التي كانت أول سند له في الدعوة، فكانت الرحلة الى السماء بما حملت من معاني الرفعة والعظمة ولتأكيد معية الله لنبيه، ثم لتأكيد عِظم مكانة الأقصى وإسلاميته وقداسته المكانية والزمانية كما هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإليه توجه النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته قبل تحويل القبلة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، ما يجعل للمسجد الأقصى في قلوب المسلمين منزلة عظيمة، ومكانة سامية، وقدرا جليلا.

سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن معجزة الإسراء والمعراج المباركة، حدث عظيم اختصّ الله تعالى به نبيه المصطفى الكريم، وخلّد الحق -سبحانه وتعالى- ذكرها في كتابه الكريم في آياتٍ مباركة: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" لتبقى حاضرة في وجدان الأمة وذاكرتها يستلهمون منها الدروس والعبر على امتداد الزمان.

فقد جاءت رحلة الإسراء والمعراج مواساةً للنبي -صلى الله عليه وسلم- في عام الحزن الذي فقد فيه عمّه أبو طالب الذي كان ينصره ويدافع عنه، كما فقد زوجته خديجة -رضي الله عنها- التي كانت تسانده بعطفها ومالها، ولاقى -صلى الله عليه وسلم- من الأذى ما لاقى من أهل الطائف، وتكالب الأعداء عليه، حتى أغلقت في وجهه أبواب أهل الأرض، فتح الله تعالى له أبواب السماء نصرةً وتأييداً له صلى الله عليه وسلم.
ليس عجبا أن تطل هذه الذكرى المباركة في زمن باتت فيه الأمة تعيش ظرفاً عصيبا في ظلّ ما يعانيه أهلنا في غزة من عدوان غاشم وظلم كبير من قبل قوات الاحتلال الغاصبة التي قتلت النساء والأطفال، وهدمت العمران، فذلك ما يدعو إلى التعلّق بالله وأن نمتثل حكمة هذه الذكرى ومعانيها العظيمة، يقول الحسنات.
وأضاف، إن رحلة الإسراء والمعراج تؤكد مكانة وأهمية المسجد الأقصى المبارك في عقيدة المسلمين وإيمانهم، فهو منتهى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدأ معراجه إلى السماء، وهو قبلة المسلمين الأولى، وما يدور من صراعات تعيشه أمتنا اليوم حول المسجد الأقصى المبارك، إنما هو صراع بين حق وباطل، بين قوة غاشمة تريد احتلال المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وبين قوة الحق التي تدافع عنه هذا باعتباره حقاً خالصاً للمسلمين لا يقبل القسمة.
وأشار الحسنات الى الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والتي كان لها الأثر الأكبر في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة والحثيثة في الدفاع عن هذه المقدسات في جميع المحافل الدولية والعالمية.

مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة ومدير الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل فواز الخطبا، قال: "لقد أرسل الله -تبارك وتعالى- نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- على فترة من الرسل عبد أكثر الناس فيها الأزلام والأصنام، فكانت بعثته هداية للخلق ونصرة للحق، فاكتمل البناء ببعثته، وختمت به الرسالات.

وأضاف: لقد كانت المعجزة فرجاً بعد كرب، ويسرا بعد عسر، وتثبيتا على ثبات، حين نزل جبريل عليه السلام ومعه البراق ليكون برقا بسرعته تتناسب ومكانة قائده محمد صلى الله عليه وسلم، فطويت رحابة الأرض بين يديه، وفرحت ملائكة السماء بمقدمه، فرأى فيها من آيات ربه الكبرى. يقول الله في ذلك: (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى".

وأشار الى أن الله جمع للنبي محمد كل الأنبياء في بيت المقدس للصلاة بهم إماما تصديقا له ونصرة لما جاء به وإيمانا بختم رسالة الأرض برسالته فانتقلت أمانة الرسالة والهداية العالمية ومقدساتها إليه ولأمته من بعده وانضوت وثائق الإيمان الزمانية والمكانية تحت الراية المحمدية، فاكتملت عرى الوثاق المكاني من مكة إلى القدس ومسجدها الأقصى المبارك متصلة برسالة السماء تأكيدا على وحدانية المصدر والغاية الإلهية وهي عبادة الله وحده لا شريك.

ولفت الخطبا إلى أن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتؤكد مكانة الأقصى وإسلاميته وقداسته المكانية والزمانية كما المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأنه أمانة في عنق الأمة، إذ تحل علينا هذه الذكرى في وقت اشتدّت فيه الأزمات والحروب، على الأمة لكن مهما بلغ الأمر واشتد، فإن النصر والفرج وإحقاق الحق قريب.

هذا وما زال الهاشميون، ومن خلال الوصاية الهاشمية يحرصون على الحفاظ على المسجد الأقصى والدعم المستمر للمسجد فضلاً عن دعم أهلنا في القدس وغزة وفلسطين الذين يبرهنون صدق ثباتهم، ووفائهم، ورباطهم، في الدفاع والذود عن مقدسات المسلمين، بحسب الخطبا.

وأشار إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية يحمل هم الأمة بلا ضجر ولا تأفف بمسؤولية وثقة وثبات وحب لتبقى القدس والمقدسات منيعة من كل كيد لها وبها. فهم يبذلون في حماية القدس ومسجدها المبارك مسرى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبلة المسلمين الأولى، كل جهد ممكن لحمايتها وحماية مقدساتها والتأكيد على حق الوصاية الهاشمية الشرعي والقانوني على المقدسات.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة آل البيت الدكتور عماد عبدالكريم خصاونة، قال: "تأتي معجزة الإسراء والمعراج والأمة تعيش مرحلة صعبة وأزمة حقيقية، تحتاج منها الوقوف مع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد بينت النصوص الشرعية والتاريخية حقائق بيت المقدس وفضائله، وهذا محل اتفاق جميع العلماء عليه.
وأضاف، إن من عبر الإسراء والمعراج أنها تبشر أن الأزمات والصعوبات مهما اشتدت فهي الى زوال بإذن الله، والثانية أن المسجد الأقصى آية قرآنية، ومثلما تكفل الله بحفظ كتابه وآياته، فقد تكفل أيضا بحفظ المسجد الأقصى من مكر الماكرين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أخذ على عاتقه السيْر على العهد في الدفاع عن الحقوق، وإحقاق حق الشعب الفلسطيني ورعاية مقدسات القدس من خلال الوصاية الهاشمية، وحمل قبل الحرب الاسرائيلية وبعدها هم دعم أهل غزة في صمودهم.

فقد حظي المسجد الأقصى برعاية واهتمام كبير من جلالته، وقد تجسّد هذا في إعمار المسجد وإعادة تصميم منبر صلاح الدين الأيوبي وتركيبه كما كان، وترميم الحائطَين الشرقي والجنوبي للمسجد الأقصى، وترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة، وكسوة المسجدَين القبلي والمرواني بالسجاد، وتركيب نظام إنذار وإطفاء الحرائق في الحرم الشريف.
كما أخذ جلالته على عاتقه منذ توليه سلطاته الدستورية الدفاع عن الحق الفلسطيني بدولته المستقلة في العديد من المحافل الدولية والإقليمية والعربية.

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