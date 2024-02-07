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أبو السمن يوعز بدراسة طلبات العاملين في جسر الملك حسين

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقّد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير الأعمال في مركز حدود جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واطلع ابو السمن خلال جولة ميدانية على انسيابية الحركة من والى الجسر بعد أن أنهت وزارة الأشغال مشروع تأهيل المنطقة المحيطة والذي تضمن توسعة وتعبيد الطريق أمام الجسر وازالة الاعتداءات على حرم الطريق اضافة الى تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.

واستمع أبو السمن من مدير المركز العقيد رأفت المعايطة الى أبرز الاحتياجات فيما يتعلق بالمباني والشوارع والساحات التي من شأن العمل عليها تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وزير الأشغال أكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تأهيل المراكز الحدودية لتقديم الخدمة الفضلى لكافة القادمين والمغادرين الى المملكة وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لديمومة الخدمات لزوار المملكة وخصوصا الأخوة الفلسطينيين الذي يعتبر الأردن المتنفس الوحيد لهم.

واستمع ابو السمن إلى مطالب العاملين في الجسر وملاحظاتهم، حيث اوعز لمسؤولي الوزارة إلى دراسة الطلبات والملاحظات وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.

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