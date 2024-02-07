طقس العرب يكشف ملامح الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يكون الطقس في الأردن مستقرا
وباردا نسبياً اعتباراً من اليوم الأربعاء وخلال يومي الخميس والجمعة.
وبحسب موقع "طقس
العرب"، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة
نسبيا،ً مع ظهور السحب المتفرقة أثناء النهار.
كما يطرأ ارتفاع آخر
على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.
أما الجمعة فيكون الطقس
باردا نسبياً ومستقرا مع ظُهور السحب المتفرقة.
وتكون هناك فرصة لنشوء
حالة من عدم الاستقرار الجوي السبت، وبخاصة على المناطق الشرقية من المملكة.
ويتوقع حدوث نشاط واضح
على الرياح الشرقية في عموم المناطق الأحد. والله أعلم.
MENAFN07022024000072011014ID1107824032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.