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طقس العرب يكشف ملامح الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس في الأردن مستقرا وباردا نسبياً اعتباراً من اليوم الأربعاء وخلال يومي الخميس والجمعة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا،ً مع ظهور السحب المتفرقة أثناء النهار.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.

أما الجمعة فيكون الطقس باردا نسبياً ومستقرا مع ظُهور السحب المتفرقة.

وتكون هناك فرصة لنشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي السبت، وبخاصة على المناطق الشرقية من المملكة.

ويتوقع حدوث نشاط واضح على الرياح الشرقية في عموم المناطق الأحد. والله أعلم.

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