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ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق

2/7/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، مجموعة من وجهاء قصبة المفرق بمنزل الشيخ خالد نواف العيطان، في منطقة رحاب بمحافظة المفرق.

وأعرب سموه عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ودار حوار بين ولي العهد والحضور، أشادوا خلاله بتزامن زيارة سموّه للمفرق مع الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

وتخلل اللقاء مناقشة واقع المحافظة في مختلف القطاعات، والفرص المتاحة أمام الشباب وأهمية تمكنيهم لسوق العمل.

كما تناول اللقاء الأوضاع في غزة، حيث أكد سموه موقف الأردن الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وبتقديم جميع أشكال الدعم للأهل في غزة والضفة الغربية.

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