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الأمير الحسن يهنىء الملك بمناسبة مرور 25 عاما على تسلمه سلطاته الدستورية

2/7/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال، جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة مرور (25) عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأشاد سموه، في رسالة تهنئة بعث بها إلى جلالة الملك، بالتطورات والإنجازات التي شهدها الأردن في عهد جلالته.
وتاليا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب الجلالة الهاشمية وابن أخي العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أهنئكم بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على توليكم سلطاتكم الدستورية ملكاً للبلاد، وحملكم الأمانة بكل جدارة واستحقاق، ورفع راية الأردن عالية، ووضعه في المكانة التي يستحق بين الأمم. لقد شهد الأردن في عهدكم الميمون، يا صاحب الجلالة، تطورات وإنجازات يشهد لها الجميع على كافة الصعد، سائرين على خطى والدكم الحسين، طيب الله ثراه، باني الأردن ونهضته.
نسأل الله لكم ولولي عهدكم البار، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
الحسن بن طلال
في عمان 25 رجب سنة 1445 هجرية
الموافق 6 شباط سنة 2024 ميلادية

MENAFN07022024000072011014ID1107824028

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