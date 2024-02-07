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الملك والملكة وولي العهد يزورون ضريح المغفور له الملك الحسين

2/7/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بالذكرى الخامسة والعشرين لرحيله، التي تصادف اليوم، وقاما بقراءة الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضعا إكليلا من الزهور على الضريح.
ولدى وصول جلالته، استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير الحسن بن طلال،
وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو
الملكي الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. -(بترا)

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