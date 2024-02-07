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النواب الأميركي يصوّت بعدم الموافقة على حزمة مساعدات لإسرائيل

2/7/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صوّت مجلس النواب الأميركي ليلة امس الثلاثاء بعدم الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، بعد أن صوت 167 ديموقراطياً بـ "لا".
وتدور معركة في الكونغرس بين الجمهوريين والرئيس الديموقراطي بشأن المساعدات الأميركية، ففي حين تريد مجموعة من البرلمانيين الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب صرف أموال جديدة بأيّ ثمن لإسرائيل في حربها ضدّ حماس، فإنّهم يرفضون إقرار أموال جديدة لأوكرانيا، معتبرين أنّ دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب طويلة لا تعرف نتائجها.

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