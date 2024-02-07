الاحتلال يعترف بمقتل 564 عسكريا منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعترف بمقتل 564 عسكريا منذ 7 أكتوبر
التاريخ
2/7/2024 2:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة
الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال في
بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع إلى
564 قتيلا بين ضابط وجندي. (الجزيرة نت)
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