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الاحتلال يعترف بمقتل 564 عسكريا منذ 7 أكتوبر

2/7/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 564 قتيلا بين ضابط وجندي. (الجزيرة نت)

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