Thursday, 08 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع مرتقب لنتنياهو والقيادتين السياسية والأمنية لبحث رد حماس

2/7/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة حماس على "صفقة باريس" لتبادل الأسرى.

وفي أول رد فعل بعد اطلاعه على رد حماس أمس الثلاثاء، قال نتنياهو إن "إسرائيل لن توقف الحرب بقطاع غزة حتى تحقق النصر الكامل".

وكانت حماس قد أعلنت مساء الثلاثاء تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

MENAFN07022024000072011014ID1107824017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث