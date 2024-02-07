اجتماع مرتقب لنتنياهو والقيادتين السياسية والأمنية لبحث رد حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وسائل إعلام
عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى
اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة حماس على "صفقة باريس" لتبادل الأسرى.
وفي أول رد فعل بعد
اطلاعه على رد حماس أمس الثلاثاء، قال نتنياهو إن "إسرائيل لن توقف الحرب
بقطاع غزة حتى تحقق النصر الكامل".
وكانت حماس قد أعلنت
مساء الثلاثاء تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل
الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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