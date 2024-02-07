صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في
غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
إلى 27.708 شهداء و67.147 جريحا.
وفي اليوم الـ124 من
الحرب على غزة، تشن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وأحزمة
نارية على مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات
ضارية مع قوات الاحتلال في الأحياء الغربية لمدينتي غزة وخان يونس.
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