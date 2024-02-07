Thursday, 08 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

2/7/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 27.708 شهداء و67.147 جريحا.

وفي اليوم الـ124 من الحرب على غزة، تشن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في الأحياء الغربية لمدينتي غزة وخان يونس.

MENAFN07022024000072011014ID1107824016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث