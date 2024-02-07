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إعلام إسرائيلي: السنوار يلعب بنا جميعا

2/7/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هيمنت صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل -التي يجري التفاوض بشأنها- على نقاشات القنوات الإعلامية الإسرائيلية، وركز إعلاميون ومسؤولون وأمنيون سابقون على تحليل شخصية رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار.

ودار النقاش على القناة 12 حول صفقة التبادل والرد المنتظر من حركة حماس، وقال مراسل الشؤون السياسية في نفس القناة "إن السنوار يتلاعب بإسرائيل.. دعونا نقول الحقيقة"، وأضاف: "نحن في حالة انتظار وهذا واضح للجميع.. السنوار يلعب بنا جميعا في هذه المرحلة".

وتفيد آخر الأنباء أن حركة حماس قدمت اليوم الأربعاء ردها للوسطاء على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة. ونشرت قناة الجزيرة تفاصيل رد حماس.

ومن جهته، وصف ميخا كوبي -وهو ضابط سابق في الشاباك- السنوار بأنه "رجل تضليلي ولن يستسلم مطلقا وسيقوم بكل شيء يؤلم دولة إسرائيل".

وزعم هذا الضابط السابق -الذي كان قد حقق على مدى عشرات الساعات مع السنوار عندما كان مسجونا- أنه يعرف السنوار جيدا، وقال: "أنا قرأته ورأيته وجلست معه وأكلت معه وأعرف تصرفاته".

ومن جهتها، تساءلت مذيعة القناة 14 عن الأمر الذي يتعين على إسرائيل فعله من أجل فك لغز السنوار الذي قالت إنه يرفض إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وردت العميد (احتياط) بيتي لاهت، رئيسة الاستخبارات في مصلحة السجون سابقا، على تساؤل المذيعة بالقول: "يجب على إسرائيل القضاء على هذا الرجل.. لا شيء آخر، ولا يجب التفاوض معه".

وأضافت لاهت التي أشرفت على السنوار في السجن: "إنه يعرفنا جيدا ويعرف حساسيتنا ونقاط ضعفنا، وهو يستخدم نقاط ضعفنا، وقد درس نفسية الشارع الإسرائيلي".

وكشفت أنها كانت ضمن كبار قادة الجيش الإسرائيلي الذين قالت إنهم حاولوا بلورة خطة عمل سعيا لتقليص قائمة الأسرى الفلسطينيين في صفقة شاليط، وذكّرت بتصريح السنوار حينها: "لا شيء سيجعلنا نتراجع عما قررناه.. لا شيء".
وأكدت رئيسة الاستخبارات في مصلحة السجون سابقا "أن كل أولئك الأسرى تعهد لهم السنوار يوم الإفراج عنه بأن يكونوا في القوائم المقبلة عندما يدير هذه المفاوضات مع إسرائيل".

يشار إلى أن إسرائيل أطلقت سراح السنوار عام 2011، وكان واحدا من بين أكثر من ألف أسير حُرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ضمن ما سمي صفقة "وفاء الأحرار".

ومن جهة أخرى، تطرقت قناة "كان 11" الإسرائيلية ضمن نقاشها إلى الخلافات بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

MENAFN07022024000072011014ID1107824015

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