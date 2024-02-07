من هو القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية الجديد؟

في الوقت نفسه أعلنت المحكمة تعيين القاضية الأوغندية التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا، جوليا سيبوتيندي نائبة لسلام، لمدة 3 سنوات. وقالت "العدل الدولية" في بيان عبر منصة "إكس": "تم اليوم (الثلاثاء)، انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيساً لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه، لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات". فمن هو القاضي اللبناني نواف سلام، وما مواقفه السابقة تجاه القضية الفلسطينية؟



من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟

القاضي اللبناني نواف سلام (69 عاماً)، هو أستاذ جامعي ورجل قانون، ودبلوماسي لبناني شغل منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي من 2018، وكان قبل ذلك يشغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة ما بين يوليو/تموز 2007، وديسمبر/كانون الأول 2017، ولديه العديد من الكتب والمؤلفات والأوراق البحثية في القانون والسياسة وغيرهما.



والقاضي نواف سلام هو من مدينة بيروت، وابن عائلة سنّية سياسية معروفة، فهو حفيد سليم سلام، مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت"، وقد انتُخب نائباً عن بيروت في مجلس المبعوثان العثماني عام 1912. أما عمه صائب سلام فقد عُرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وقد تولّى لاحقاً رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين 1952 و1973. فيما تولّى ابن عمه تمام سلام رئاسة الحكومة اللبنانية بين 2014 و2016. وأما زوجته فهي الصحفية سحر بعاصيري، سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو.



ونال سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وقبلها شهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفارد (1991)، وقبلها كان قد حصل على شهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون (1979).



يُذكر أن سلام حصل عام 2012 على وسام جوقة الشرف الفرنسي (Légion d'honneur) برتبة ضابط، من قِبل الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي.



نواف سلام.. من العمل الأكاديمي إلى المحافل الدولية

عمل القاضي اللبناني نواف سلام منذ 1979 إلى 1981 محاضراً في مادة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة السوربون. وغادر باريس عام 1981 ليمضي سنة باحثاً زائراً في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد.



وبين 1985 و1989 كان محاضراً في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في مكتب "يوسف تقلا". وبين الأعوام 1989 و1990 عاد باحثاً زائراً إلى كلية الحقوق في هارفارد، كما عمل مستشاراً قانونياً في مكتب محاماة إدواردز وانغلز Edwards & Angell LLP من 1989 إلى 1992.



وصار سلام أستاذاً زائراً مساعداً في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت في عام 2003، ثم أستاذاً مساعداً عام 2005. وقد تولَّى منصب مدير دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2006.



انتُخب سلام عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول في لبنان بين 1999 و2002، كما كان عضواً في الهيئة الوطنية لليونيسكو من 2000 إلى 2004.



وفي الأعوام 2005 و2006 عيّنه مجلس الوزراء عضواً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، المنوط به إعداد مسودة قانون انتخابي جديدة في لبنان، وانتخب أمين سر لها، وهو أيضاً عضو في مجلس أُمناء المركز اللبناني للدراسات.



سلام مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة

شغل القاضي اللبناني نواف سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك، بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017.



وتميّزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن، داعياً إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره، من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757.



نواف سلام كان مندوب دولة لبنان في الأمم المتحدة لـ10 سنوات/ رويترز

ومثَّل سلام لبنان في مجلس الأمن إثر انتخابه عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011. وتسلَّم لبنان الرئاسة الدورية لهذا المجلس خلال شهر مايو/أيار 2010، ممثلاً بسلام نفسه.



وشغل القاضي اللبناني منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بين سبتمبر/أيلول 2012، وسبتمبر/أيلول 2013. كما مثَّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC في الفترة ما بين 2016 و2017.



ما موقفه من القضية الفلسطينية؟

يقول القاضي اللبناني نواف سلام في مقابلة سابقة له عام 2020، مع قناة BBC، إنه تأثّر باليسار في شبابه، وناضل من أجل القضية الفلسطينية في فترة الدراسة بالجامعة، وتأثر كأي فرد من أفراد جيله بهزيمة النكسة في فلسطين عام 1967.



ويقول سلام إنه خلال تمثيله لبنان في مجلس الأمن وتسلّمه الرئاسة الدورية لهذا المجلس، خلال شهر مايو/أيار 2010، بكى عند تسلمه الملف الفلسطيني لتقديم عضويتها للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنها كانت لحظة مؤثرة بالنسبة له، مضيفاً أن لبنان حينها كان الدولة العربية الوحيدة التي دعمت الموقف الفلسطيني بصلابة في الحصول على هذه العضوية التي طال انتظارها، وعدم تأجيل هذه الخطوة، كما طالبت بذلك بعض الدول العربية خشية من الضغوطات الأمريكية.



كما ثابر سلام في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خلال 10 سنوات من تمثيله لبنان في الأمم المتحدة.



الإعلام العبري: تطور مقلق!

من جهتها، علقت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على نبأ تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية بقولها إنه "تطور مقلق" لإسرائيل، فيما علقت مواقع إخبارية عبرية أخرى بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تعيين سلام سيؤثر على القضية القانونية التي رفعت ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وما علينا الآن سوى انتظار قرارات المحكمة التي ستصدر في المستقبل.



ويقول موقع ice العبري الإخباري قد تكون هذه أخباراً مقلقة بشكل خاص للإسرائيليين، ولكن لا يزال هناك مجال للتفاؤل، فلقد تم تعيين نائبة لسلام هي أقرب لإسرائيل، حيث إن القاضية الأوغندية جوليا سابوتيندا عارضت جميع الأوامر الصادرة ضد إسرائيل في الجلسة الأخيرة، وأظهرت في الواقع دعماً غير مشروط لصالح الجانب الإسرائيلي. في النهاية يجب الانتظار قبل معرفة ما سيحدث بالنسبة لمستقبل هذه القضية، وتأثيرها على إسرائيل وصورتها في العالم. -عربي بوست