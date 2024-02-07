10 آلاف مريض بالسرطان بغزة محرومون من العلاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت منظمة "أكشن إيد" الدولية إن 10 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة محرمون من الحصول على الأدوية والعلاج، في ظل استمرار القصف ونفاد الإمدادات الطبية، ووصول النظام الصحي إلى حافة الانهيار.
وأشارت المنظمة إلى أن المستشفى الوحيد في غزة المتخصص في علاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، توقف عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد نفاد الوقود وتعرضه لأضرار جسيمة؛ بسبب قصف الاحتلال.
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