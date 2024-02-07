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10 آلاف مريض بالسرطان بغزة محرومون من العلاج

2/7/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة "أكشن إيد" الدولية إن 10 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة محرمون من الحصول على الأدوية والعلاج، في ظل استمرار القصف ونفاد الإمدادات الطبية، ووصول النظام الصحي إلى حافة الانهيار.

وأشارت المنظمة إلى أن المستشفى الوحيد في غزة المتخصص في علاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، توقف عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد نفاد الوقود وتعرضه لأضرار جسيمة؛ بسبب قصف الاحتلال.

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